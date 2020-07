Experta de Línea 106 da recomendaciones para cuidar salud mental en cuarentena

La psicóloga y profesional de la Línea 106 de la Secretaría de Salud, Myriam Charry, entregó algunas recomendaciones sobre cómo cuidar nuestra salud mental en tiempos de cuarentena.



De acuerdo con Myriam Charry, se debe hacer alguna variación a esos ejercicios de adaptación que se hicieron al comenzar la cuarentena ya que han pasado varios meses, y es importante hacer cambios que se acomoden a la nueva realidad y que permitan una mejor comunicación en el hogar.

“Hay que cambiar la forma de comunicación con los miembros de la familia, el manejo de las emociones no es fácil, así que debemos cuidar esto. Las emociones de marzo no son las mismas de este momento así que debemos hacer ajustes y eso facilita este proceso”, indicó.

Para las personas mayores

En el caso de las personas mayores, la experta señaló que es importante que en el hogar las escuchen y empiecen a leer sus comportamientos debido aislamiento que están viviendo.

“A la Línea 106 nos están llamando los familiares o las personas mayores para poder conciliar el sueño, entonces conversamos con ellos y hacemos un ejercicio de escucha y aceptación de lo que están sintiendo en este momento y esto les ayuda a que bajen sus niveles de estrés”, sostuvo la experta de la línea.

Recalcó que el aislamiento y las restricciones que tienen actualmente los afecta mucho emocionalmente por esto es importante acompañarlos en las actividades que realizan en el hogar para que puedan expresar sus emociones.

Para las personas que viven solas

Para las personas que viven solas recomendó desarrollar todas las estrategias personales que les permitan afrontar la situación de aislamiento como comunicarse con frecuencia con sus redes sociales y familiares.

“Somos seres que tenemos recursos personales que nos ayudan a afrontar situaciones. También pueden llamar a la Línea 106 y hablar, es importante que no se aíslen”, sostuvo.

Así mismo, recomendó recurrir a actividades virtuales que les permitan cambiar la rutina y recuperar hobbies que dejaron de lado.

“Nosotros tenemos un nivel de escucha en la línea que permite que las personas que se sienten solas, se abran, que sientan que el profesional que las está escuchando en este aislamiento también forma parte de ese mundo para que no se sientan solas”, indicó.

Para las personas contagiadas con COVID-19

La profesional afirmó que para las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 y se encuentran en aislamiento en su hogar, además de cumplir con las recomendaciones de salud, es importante que adelanten actividades que les permitan sentirse integrados.

“Es una experiencia dura emocionalmente pero nos tenemos que encargar que las personas no se sientan solas desde su aislamiento. La gente no quiere que sepa que esta contagiada para no sufrir rechazo, la idea es no dejarse vencer por esos prejuicios sino que socialicen y adelanten actividades en el hogar en la medida que se puede y manteniendo todas las medidas”, afirmó.

Para los niños y adolescentes

Tras tantos meses en casa los niños y jóvenes necesitan ser escuchados y que sus sentimientos sean tenidos en cuenta. Por esto, Myriam Charry, recomienda a los adultos que adelante un proceso de reconocimiento de los intereses de ellos ya que no todos los miembros de la familia son iguales.

También sugiere que los niños y adolescentes hablen con la persona que más confían en su hogar y le puedan expresar las emociones que están sintiendo.

A esto se suma incluirlos en las actividades que más les gustan en el hogar como cocinar o pintar la vivienda. “Yo los invito a nutrir la vida con nuevas ideas entre todos, para afrontar esta situación”, manifestó la psicóloga.

Así funciona la Línea 106

Es importante recordar que la línea 106 “El Poder de ser escuchado”, es un espacio habilitado por la Secretaría de Salud para brindar apoyo y orientación psicosocial las 24 horas del día los 7 días de la semana.

En esta línea expertos en salud mental brindan un espacio de escucha, orientación y apoyo emocional a la ciudadanía para que comparta todo tipo de situaciones que puede vivir en su cotidianidad.

Recuerda que también puedes acceder a los servicios de esta línea por medio de WhatsApp a través del número 3007548933.