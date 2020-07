La NASA lanzó con éxito una nueva misión para buscar vida en Marte

–La NASA lanzó con éxito este jueves el Rover Perseverance Mars 2020, para un viaje de siete meses a Marte, el Planeta Rojo, con la mira puesta en dar respuesta al interrogante que durante miles de años los filósofos se han hecho:’¿hay vida ahí fuera?’. Además de buscar rastros de la vida marciana pasada, allanara el camino para la exploración humana más allá de la Luna.

El aparato tiene programado aterrizar el 18 de febrero de 2021 en el cráter Jezero, antiguo delta de un río y lago.

Después de aterrizar en el cráter Jezero, el astrobiólogo y científico robótico buscará signos de que los microbios podrían haber vivido en Marte hace mucho tiempo, recolectará muestras de suelo para regresar a la Tierra en una misión futura.

La misión despegó de Cabo Cañaveral en Florida, planificada como el noveno viaje de la agencia espacial estadounidense a la superficie marciana.

Poco después de más de una hora de vuelo, se confirmó la separación entre Mars 2020 con el rover Perseverance», para comenzar oficialmente su camino hacia Marte.

«El hito crítico final de hoy – adquisición de señal – se ha logrado. En esencia, Perseverance ha llamado a casa para informarnos que está oficialmente en camino a Marte. «Esto significa que la red de espacio profundo del JPL (Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA) se ha bloqueado en la nave espacial, que está en su viaje a Marte», señaló el Gerente de Lanzamiento de la NASA, Omar Báez.

“Todo parece ir nominalmente. El recuento de hoy fue muy bien», agregó.

La NASA señaló que la misión rover Mars Perseverance es parte del Programa de Exploración de Marte, un esfuerzo a largo plazo de exploración robótica del Planeta Rojo.

La misión de Perseverancia de Marte aborda objetivos científicos de alta prioridad para la exploración de Marte, incluidas preguntas clave sobre el potencial de vida en Marte.

