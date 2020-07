Por crímenes contra los niños debe existir verdad, justicia, reparación y celeridad: Duque

–Tras condenar los crímenes contra los niños, niñas y adolescentes, incluido el reclutamiento por grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc y el Eln, el presidente Iván Duque consideró que ern Colombia debe existir verdad, justicia, reparación y no repetición.

Las precisiones las hizo el jefe del Estado en el acto de lanzamiento de la estrategia «Súmate por mí», que es el plan de acción para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes para territorios en alto riesgo.

«Aquí no hay conflictos de poderes, aquí no hay intromisión en la independencia de ningún poder; lo que hay es un propósito sublime, y es que frente a los delitos contra los niños esos pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición no pueden ser ambiguos ni indefinidos”, advirtió el primer mandatario.

El Jefe de Estado condenó que grupos armados como el Eln, las disidencias de la desaparecida guerrilla de las Farc, y las bandas criminales como ‘los caparros’, ‘los pelusos’ y el ‘clan del golfo’, entre otros, “siguen utilizando los niños como vehículos para sus fechorías.

«Rechazamos categóricamente esas conductas y reiteramos que vamos a perseguir esas conductas y a los máximos responsables de las mismas”, expresó.

Así mismo, hizo un llamado a que este tipo de delitos contra los niños, niñas y adolescentes sean investigados y sancionados con celeridad.

“Yo hago un llamado respetuoso, como lo he sido siempre con las instituciones, para que esos crímenes sean investigados y sancionados de manera ejemplar”, manifestó el Mandatario.

El presidente Duque reiteró su llamado respetuoso a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Justicia Transicional para que los responsables de esos delitos le digan la verdad al país sobre los hechos.

“La información está disponible y ante los ojos del mundo vimos por años cómo se reclutaban los menores, y necesitamos celeridad. ¿Cuál es la celeridad esperada?: La verdad, que los máximos responsables le digan al país, mirando a los ojos, que patrocinaron esas conductas”, dijo el Jefe de Estado.

En el mismo contexto, agregó que “no podemos posponer lo que es necesario y que es un reclamo de la ciudadanía, y es que frente a esos delitos, con pruebas tan claras, se proceda y se proceda rápido”.

“En la configuración de la verdad lo que no podemos permitir como Nación, cuando hemos visto por décadas a los niños portando fusiles al servicio de causas criminales que, quienes ordenaron, facultaron, permitieron y se jactaron de esas prácticas ahora, pretendan decir, que no fue así, que no ocurrió”, subrayó.

Con respecto a la estrategia ‘Súmate por mí’, que es liderada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, y el Despacho de la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, el presidente Duque señaló que este plan eleva en el país el papel de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna).

“La Ciprunna se creó justamente para que el debate institucional tenga ese propósito común, en virtud del artículo 44 de la Constitución, y es que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás, y todo esfuerzo interinstitucional por protegerlos tiene que adelantarse de manera ardua e incesante”, aseveró.

Finalmente, el Presidente resaltó el trabajo que vienen haciendo por la defensa de los derechos de los niños en los territorios la Primera Dama de la Nación, la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“He visto con entusiasmo la labor ardua de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. He visto la labor ardua de María Juliana, la Primera Dama de la Nación. He visto la labor ardua de las gestoras sociales en los territorios para proteger a la niñez; y creo que este año 2020, que es estará en la memoria de la humanidad por el covid-19, también será un año que en Colombia marcará hitos en defensa de la niñez”, concluyó.