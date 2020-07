Colombia el cuarto país de Suramerica con la cifra más alta de contagiados y muertos por Covid-19

Loterias

Loterías y chances del 30 de julio en el territorio colombiano:

Bogotá 5068 – Serie 395

Quindío 5530 – Serie 132

DORADO

Mañana 2176 – Tarde 8643

CULONA

Día 5674 – Noche 0200

ASTRO SOL

4529 – Signo Piscis

ASTRO LUNA

9633 – Signo Piscis

PIJAO

1556

PAISITA

Día 1085 – Noche 7879

CHONTICO

Día 6299 – Noche 4365

CAFETERITO

Tarde 1152 – Noche 4299

SINUANO

Día 5558 – Noche 5799

CASH THREE:

Día 760 – Noche 592

PLAY FOUR:

Día 3591 – Noche 0828

WIN FOUR:

4652

EVENING:

9923

SAMAN

Día 6711

CARIBEÑA

Día 1301 – Noche 1331

MOTILON

Tarde 2239 – Noche 7820

FANTÁSTICA

Día 7551 – Noche 9953

ANTIOQUEÑITA

Día 4307 – Tarde 2554