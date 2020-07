Más de 72 mil estudiantes presentan este sábado y domigo, por primera vez de manera virtual, la Prueba Saber del ICFES

–Como consecuencia de las condiciones derivadas de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, más de 72 mil estudiantes presentarán este sábado y domingo la prueba Saber del ICFES, por primera vez de manera virtual, esto es, a través de Internet.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- Icfes aplicará esta Prueba de Estado totalmente electrónica y desde la casa de los inscritos.

El examen será presentado en dos sesiones de 4 horas y 40 minutos cada una.

Las directivas ICFES establecieron que en el mismo computador en el que cada estudiante realizó la autenticación y registro, deberá presentar la prueba.

Para cerca de 27 mil estudiantes que solicitaron hacer la prueba de manera presencial ante la imposibilidad de cumplir con los requerimientos técnicos para hacerlo de manera remota, por no contar con un computador o servicio de Internet, el ICFES dio la posibilidad de que hagan el examen de Estado en forma remota el próximo 23 de agosto.

«A quienes definitivamente no puedan cumplir con este requisito se les brindará la alternativa de presentar la prueba en sitio, el 14 y 15 de noviembre, fecha en la que se aplicará las pruebas Saber Pro y TyT electrónica del segundo semestre, esperando que para ese momento las condiciones de la pandemia permitan realizar las pruebas en sitio, bajo condiciones de bioseguridad adecuadas”, puntualizó la directora general de la Prueba TyT, Mónica Ospina Londoño.

Agregó que “hasta último momento realizamos todos los esfuerzos para aplicar las pruebas en sitio para las personas, pero ante el crecimiento de contagios, las cuarentenas locales, restricciones a la movilidad, y para proteger la salud de este grupo de citados, les ofreceremos la alternativa de presentarlo desde casa el domingo 23 de agosto y de manera presencial el 14 y 15 de noviembre».

«Antes de iniciar la prueba, les aparecerá un Compromiso Ético con el cual buscamos promover valores entre quienes presentarán las Pruebas de Estado», señaló la directora de la entidad Mónica Ospina Londoño.

«Queremos fomentar la honestidad y la cultura de la legalidad y transparencia. Cualquier conducta irregular puede acarrear sanciones y/o anulación del examen. La invitación del Icfes es a que cada persona citada, tanto en casa como en sitio, reafirme su compromiso con él mismo y sobre todo con su futuro», sostuvo Ospina Londoño.

También consideró importante que antes de iniciar el examen, el inscrito revise las credenciales de acceso notificadas vía correo electrónico y que ingrese nombre y contraseña; el examen será monitoreado permanentemente y el evaluado debe estar siempre de frente y no repetir las preguntas en voz alta.

Y agregó: «Recomendamos a los inscritos estar descansados, ir al baño antes de iniciar la prueba y no usar celular o ningún dispositivo móvil durante el examen. Deben ingresar 20 minutos antes de la hora establecida para tener tiempo de realizar la validación de su conexión a internet y verificar que el equipo esté funcionando perfectamente. Deben estar en espacio privado y bien iluminado, el rostro siempre visible, el documento de identificación a la mano, tener cerradas en el computador todas las aplicaciones de terceros y únicamente usar el aplicativo dispuesto por el Icfes».

Se aconseja tener a mano una hoja en blanco con un esfero o lápiz para realizar los ejercicios de la prueba de Razonamiento Cuantitativo.

De acuerdo con las pautas dictadas por el ICFES, la prueba debe ser presentada en un computador portátil o de escritorio, el examen debe realizarse de manera individual y en ningún momento la persona puede estar acompañada, ni hablar con otra persona; la iluminación del entorno debe ser clara semejante a la luz del día, y el lugar, silencioso, sin música ni sonidos de equipos electrónicos como el televisor.

Por último, no deben realizar alguna de las siguientes acciones durante la presentación de la prueba: fraude, copia, sustracción de material o suplantación, ya que cometer alguna de estas faltas conlleva la sanción de anulación o invalidación de resultados o inhabilidad para presentar el examen por 1 a 5 años.

—————————————————————————————

Está prohibido consumir bebidas alcohólicas y psicoactivas; manipular libros, cuadernos, mapas, etc.; no usar calculadoras, reproductores musicales, cámaras de vídeo o fotografías o cualquier dispositivo electrónico; no tomar o capturar fotos de la pantalla del computador; no acceder a otras páginas web; no usar gafas oscuras, cachucha, gorras o tapabocas o cualquier otro elemento que oculte parcial o totalmente el rostro del evaluado.

Este 1° y 2 de agosto la prueba también se aplicará de forma electrónica en 234 sitios asignados por el Icfes en 85 municipios de todo el territorio nacional.

Estos estudiantes realizarán el proceso de autenticación y registro en el lugar de aplicación, como se realiza habitualmente en las tradicionales pruebas en lápiz y papel que aplica el Instituto.