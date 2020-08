“Esta pandemia ha sido un aprendizaje a nivel mundial, nacional y de territorios”

«Antes de que iniciará la epidemia nosotros veíamos un escenario bastante complejo. Un número de casos muy grande, hoy vemos un panorama en el que ha habido un aplanamiento de la curva», aseguró el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, en entrevista con Semana al hablar de cómo el desarrollo de la epidemia por covid-19 en el país ha sido diferente a los modelos inicialmente planteados, además del aprendizaje que ha representado y la manifestación de aspectos que se deben ajustar en la prestación de servicios del sistema de salud.

«En este momento tenemos claro que certezas absolutas no existen, pero tenemos conocimiento de ciudades con afectaciones ya vividas como Barranquilla, Cartagena, Leticia y Tumaco y nos da una idea de lo que puede venir», explicó el jefe de la cartera de Salud, asegurando que aunque ya algunas ciudades han vivido sus picos, no están exentas de un rebrote, por lo que el autocuidado y el seguimiento de medidas planteadas por el Gobierno Nacional se hacen necesarias.

En cuanto a esto último, señaló que actualmente Colombia busca pasar el primer brote, que es el de mayor afectación y desarrollar toda la estrategia para los eventuales brotes que vengan tenga menor intensidad, destacando que esto ha sido un aprendizaje. «Aprendizaje a nivel mundial, país y de ciudades. En tres meses nos ha tocado aprender a diagnosticar una enfermedad, hacerle seguimiento, duplicar la capacidad instalada de UCI, mecanismos de telemedicina que pensábamos hacer en 10 años. Todo en medio de una gran incertidumbre porque todos los días salen anuncios».

Y es precisamente la incertidumbre lo que califica como lo más duro o difícil de la pandemia. «Saber cuál es la evidencia real y la que sirve es un tema complejo», dijo.

Picos y velocidades

Otro de los temas abordados en la entrevista fue el pico de la epidemia, un concepto que se volvió parte de la ciudadanía y que varió con el pasar de las semanas porque pasó de ser uno nacional a ser varios territoriales.

«Cuando iniciamos la cuarentena nacional esperábamos que el coronavirus iba a afectar igualmente a todos los municipios y la situación sería igual, que íbamos a estar al mismo tiempo enfrenta do el poco. La realidad nos demostró que estábamos equivocados. Tenemos municipios sin afectación, otros con baja y algunos con mayor velocidad. La forma en la que se presenta el pico es diferente», mencionó, ejemplificando que en Barranquilla tuvimos un pico rápido, empinado y con una bajada rápida, mientras que en Cartagena y Cali hemos tenido pico sostenido.

Adicionalmente reiteró que las comparaciones con otros países en la evolución de la epidemia deben ser realizadas con mucha precaución debido a las diferencias que se presentan entre territorios. «No se puede comparar ahora la situación de Colombia con Italia o China que ya pasaron su pico, nosotros estamos subiendo. El análisis se puede hacer con los países arrancando el mismo día», explicó.

En cuanto a los médicos y todos los trabajadores de la salud, como médico destacó que el paciente es el eje de sus acciones, «y de nuestra vida profesional. Todos los trabajos que se hacen en este sector son por vocación», agregó.

En esta misma línea abordó las discriminaciones, amenazas y actos violentos a los que se han visto enfrentados. «Nunca fuimos preparados para esto. Nunca nos enseñaron cómo defendernos de la población, nosotros defendemos y le generamos bienestar al paciente».

Pruebas

El ministro Fernando Ruiz reconoció que actualmente se han presentado retrasos en la entrega de resultados de pruebas para el diagnóstico de covid-19, sin embargo, explicó que en los últimos meses la expansión ha sido enorme así como las capacidades que necesita la población. «Pasamos de tener un laboratorio de referencia nacional a 104. Pero es tal la demanda de pruebas que estamos generando un colapso de la capacidad del laboratorio. Hemos sido afortunados que Colombia ha tenido la capacidad con los reactivos», señaló, agregando que los números de los demás países son muy pequeños comparados a lo que hace Chile o Colombia.

Ante eso, aseguró que hay que racionalizar el uso de pruebas, reiterando que según la literatura médica y la evidencia estudiada, en estos momentos solo se requiere la prueba para el diagnóstico, todo además bajo el marco del sentido de solidaridad ciudadana para poder seguir en la búsqueda de nuevos casos y hacer cercos epidemiológicos.

«Cuando no tengo sintomatología, pero estuve cerca de alguien positivo, lo importante es el aislamiento para no afectar a otras personas más allá de una prueba. Además, liberamos las pruebas de antígenos que tiene capacidad diagnóstica tan efectiva como PCR y el resultado se da en términos de horas, no de días. Con esto vamos a lograr descongestionar», dijo.

Finalmente destacó que el trabajo que se realiza en el sector va desde los hospitales hasta el Ministerio de Salud y Protección Social, pasando por el Instituto Nacional de Salud con el objetivo de superar esta epidemia y brindar la mejor atención posible a los colombianos.

«El único foco es salir con mi país y con toda la gente de esta situación. Es la fuerza interior para afrontar cada día y aportar el optimismo. Además, tengo una responsabilidad con el país de pensar en el post covid-19 y por eso hemos planteado hacer modificaciones al sistema de salud. Esto nos ha dado un sistema que ha podido responder, más fuerte de lo que pensábamos, pero también es claro que hay que hacer ajustes con los aprendizajes para lo que viene», finalizó.