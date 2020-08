Controversia: Christian Nodal responde al nuevo éxito de Maluma

En la letra del reciente éxito de Yandel junto a Maluma titulado ‘Qué vas a hacer’ el reguetonero colombiano pide no dedicar más las canciones del cantante mexicano. En respuesta, Christian Nodal pidió no hacer caso.

«No me mandes más mensajes ni me llames más, no me dediques más canciones de Christian Nodal. Siempre que tú estás borrachita te da por llamar», dice el reguetón de Yandel y Maluma.

El contexto en el que puso Maluma a las canciones de Nodal no pasó desapercibido por el cantante mexicano, quien no dudó en responder mediante su Instagram a sus seguidores: «Ustedes sigan dedicando mis canciones, no hagan caso al cabrón este».

Christian Nodal exijo que ya salga la canción con Maluma.pic.twitter.com/Ff0X4ICAoR — ?? (@jlxangel) August 1, 2020

Christian Nodal parece haberlo tomado con humor, inclusive algunos internautas pidieron que ambos canten una canción juntos.

No es la primera vez que Maluma hace referencia a los éxitos de Christian Nodal, inclusive parece gustarle porque los cantó en más de una oportunidad.