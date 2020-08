Duque: Autoridades municipales están facultadas para sancionar las fiestas clandestinas

–El Presidente Iván Duque Márquez insistió este domingo en la ética y cultura ciudadana para evitar los niveles de contagio del covid-19 en el país.

Durante el Facebook Live realizado desde la Casa de Nariño, el Jefe de Estado, al responder una pregunta de los ciudadanos, dijo que las autoridades tienen los mecanismos de sanción para las fiestas clandestinas.

Sin embargo, aseguró que “nosotros no podemos garantizar que haya un policía en cada casa colombiana”, por lo que conminó a “la cultura ciudadana y a la ética ciudadana”.

“Cualquier fiesta clandestina tiene un riesgo elevadísimo. Cualquier reunión que se pueda hacer de carácter familiar o social tiene enormes riesgos”, afirmó el Mandatario, quien explicó que “esas personas jóvenes que, de pronto se sienten mucho más seguras frente al virus porque no hacen parte de la población donde está concentrada la letalidad, esas personas después llegan a la casa y se encuentran con el papá, con la mamá o con el abuelo o con la abuela, y terminan es transportando el virus”.

Reiteró que “este no es tiempo para fiestas, este no es tiempo para pachangas, todos tenemos en este momento que asumir que gran parte de nuestro comportamiento de cultura ciudadana está en no propiciar, no organizar y no atender ese tipo de llamados”.

Recalcó además que la cultura ciudadana debe servir para que “todos entendamos que aquí estamos enfrentando una pandemia que va a estar por un tiempo largo, que es un virus respiratorio agudo que se transmite con facilidad y que, por lo tanto, cuando tenemos esos riesgos de aglomeración, de intercambio, bailar, estar muy cerca en contacto salivar, todo esto, puede llevar a que el virus circule y pueda afectar a los seres queridos”.

En #FBLive nos preguntan si hay sanciones para las fiestas clandestinas y la respuesta es sí. El mensaje es que nosotros no podemos garantizar un policía en cada casa y, por eso, requerimos de la cultura y la ética ciudadana en estos momentos difíciles. #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/CgcZz0IRNe — Iván Duque ?? (@IvanDuque) August 3, 2020