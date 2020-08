Resultados de las loterías y chances de este domingo 2 de agosto en Colombia

Loterias

Loterías y chances del 2 de agosto en el territorio colombiano:

DORADO

Noche 4923

CULONA

Noche 4322

ASTRO LUNA

8513 – Signo Géminis

PIJAO

6511

PAISITA

Día 1586 – Noche 9845

CHONTICO

Día 0131 – Noche 3160

CAFETERITO

Noche 1684

SINUANO

Día 7999 – Noche 8640

CASH THREE:

Día 941 – Noche 130

PLAY FOUR:

Día 0843 – Noche 5727

WIN FOUR:

4770

EVENING:

1321

SAMAN

Día 7807

CARIBEÑA

Día 0100 – Noche 5718

MOTILON

Tarde 0013 – Noche 9883

FANTÁSTICA

Noche 7895

ANTIOQUEÑITA

Día 9739 – Tarde 7751

RESULTADOS DEL SÁBADO 1 DE AGOSTO

BALOTO 07 24 29 30 38 05

Revancha 02 15 27 28 41 02

Boyacá 2983 – Serie 389

Cauca 0321 – Serie 009