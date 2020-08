Cifras de coronavirus este 4 de agosto: 7.129 nuevos casos, 6.531 recuperados, 298 fallecidos

Loterias

Loterías y chances del 3 de agosto en el territorio colombiano:

Cundinamarca 0430 – Serie 121

Tolima 9951 – Serie 021

DORADO

Mañana 6531 – Tarde 4933

CULONA

Día 1244 – Noche 3396

ASTRO SOL

5968 – Signo Leo

ASTRO LUNA

3756 – Signo Virgo

PIJAO

4720

PAISISTA

Día 8872 – Noche 0802

CHONTICO

Día 5556 – Noche 5922

CAFETERITO

Tarde 9322 – Noche 8832

SINUANO

Día 4244 – Noche 9116

CASH THREE:

Día 141 – Noche 359

PLAY FOUR:

Día 5006 – Noche 4273

WIN FOUR:

2921

EVENING:

0515

SAMAN

Día 1373

CARIBEÑA

Día 8096 – Noche 4560

MOTILON

Tarde 0994 – Noche 1941

FANTÁSTICA

Día 6577 – Noche 0221

ANTIOQUEÑITA

Día 6714 – Tarde 4579