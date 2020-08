Centro Democrático «recibe con indignación» le decisión de la Corte de Suprema

Loterias

Loterías y chances del 4 de agosto en el territorio colombiano:

Cruz Roja 2026 – Serie 210

Huila 0949 – Serie 023

DORADO

Mañana 7991 – Tarde 6066

CULONA

Día 8687 – Noche 7392

ASTRO SOL

8825 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

8807 – Signo Capricornio

PIJAO

8134

PAISISTA

Día 9784 – Noche 6832

CHONTICO

Día 3226 – Noche 4831

CAFETERITO

Tarde 9585 – Noche 3891

SINUANO

Día 3553 – Noche 0394

CASH THREE:

Día 686 – Noche 071

PLAY FOUR:

Día 8807 – Noche 1349

WIN FOUR:

9133

EVENING:

6527

SAMAN

Día 6712

CARIBEÑA

Día 9152 – Noche 2180

MOTILON

Tarde 2993 – Noche 2606

FANTÁSTICA

Día 7408 – Noche 2741

ANTIOQUEÑITA

Día 0827 – Tarde 9391