Expresidentes, congresistas, gremios empresariales reaccionan frente a detención de Uribe

–Una reacción en cadena –en pro y en contra–produjo en el país la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención del expresidente Alvaro Uribe dentro del proceso que adelanta en su contra «como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal».

Expresidentes, congresistas, gremios empresariales se pronunciaron sobre el hecho sin antecedentes en la historia política colombiana.

A continuación hacemos una recopilación de las reacciones:

El expresidente Juan Manuel Santos:

Como ser humano he aprendido a no desearle el mal a nadie. Espero que el expresidente Uribe pueda resolver su difícil situación. Como ciudadano y demócrata le exijo a la justicia plenas garantías y a los colombianos pleno respeto por la justicia.

El expresidente Andrés Pastrana Arango:

El expresidente Ernesto Samper Pizano:

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López

La bancada del Centro Demcrático se retiró de la plenaria de la Cámara de Representante este martes en la noche en protesta contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

«En señal de protesta, y como vocero del Centro Democrático, les solicito a todos los miembros de mi partido que nos retiremos de la sesión plenaria que se está desarrollando el día de hoy», expresó el vocero de Centro Democrático Edwin Ballesteros.

El Partido Centro Democrático, emitió el siguiente comunicado:

Senador Roy Barreras:

Respeto por Cortes. Instituciones están por encima de los individuos. Garantias para el debido proceso para Alvaro Uribe. Nadie debe celebrar fallos de la justicia sino acatarlos. El uribismo es un fenómeno político que no se derrota con un fallo sino en las urnas.

Equivocada reacción de partido farc. Frente a los fallos de las Cortes: respeto y acatamiento. Sobran los adjetivos. Quien no está libre de culpa no debe tirar la primera piedra. La tarea de farc frente a decisiones de la justicia no es celebrar sino ir a la JEP a decir la verdad https://t.co/ZEJhp9eqtP

