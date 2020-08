Samsung presentó sus nuevos Galaxy Note y teléfono plegable

Samsung Electronics Co Ltd presentó el miércoles su nuevo móvil Galaxy Note y una nueva versión de su teléfono plegable con la esperanza de recuperar terreno frente a sus rivales Huawei y Apple Inc, en un mercado de teléfono inteligentes reducido que se empieza a recuperar de los estragos por el COVID-19.

Samsung lanzó su modelo premium anterior, el S20, en febrero al comienzo de la pandemia, pero desde entonces ha perdido su lugar como el número uno en el mercado de teléfonos inteligentes ante Huawei, ya que las personas optan por modelos más baratos en tiempos difíciles.

El teléfono plegable Z Fold 2 tiene una pantalla de 6,2 pulgadas (15,75 centímetros) cuando está plegado para proporcionar una experiencia completa de teléfono inteligente incluso cuando está cerrado, anunció Samsung durante un evento transmitido en vivo. Su pantalla desplegada mide 7,6 pulgadas (19,3 cm).

El nuevo producto es más delgado que el primer Fold, y sus bisagras se han mejorado para que sean más resistentes, afirmó la empresa.

Samsung no reveló el precio del teléfono, pero dijo que habrá más detalles y pedidos disponibles el 1 de septiembre.

El nuevo Note 20 cuenta con una pantalla más grande de 6,7 pulgadas (17 cm), conectividad 5G, funciones de escritura mejoradas con su lápiz óptico S-Pen y acceso a más de 100 juegos de consola y PC a través de un enlace con el servicio en la nube de Xbox de Microsoft.

El dispositivo saldrá a la venta el 21 de agosto en aproximadamente 70 países, incluido Estados Unidos, donde la versión básica tendrá un costo de 999 dólares, en comparación con los 949 dólares de su predecesor.

“Es un momento incierto para lanzar un nuevo dispositivo premium dados los desafiantes entornos competitivos y económicos”, dijo Paolo Pescatore, analista de PP Foresight Tech. Agregó que el “precio deslumbrante” podría disuadir a algunos compradores.

Es poco probable que los fanáticos de Apple se interesen mucho por el nuevo modelo de Samsung, ya que es probable que el iPhone 5G salga más adelante este año, dicen analistas. Reuters