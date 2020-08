Catastro en Colombia, Evolución y reinvención

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Si hay un servicio público que en Colombia està estancado hace más de un siglo es el catastro, encargado de hacer el inventario o censo y clasificación de los bienes inmuebles pertenecientes del estado y de particulares; teniendo antes como ahora, las oficinas de catastro en todo el país, como única función la de mantener la información necesaria para el cobro del impuesto predial; tributo que se estaría dejando de recaudar en gran proporción, por la falta de datos catastrales y que por lo menos el 15% del territorio nacional sería “tierra de nadie”.

Los “tierreros”, los falsos tramitadores de tierras, la ilegalidad o la informalidad de la tierra son atraídos por la manifiesta debilidad oficial en catastro, entidad que no posee un registro efectivo de la propiedad inmueble ni cuenta actualmente con procedimientos eficientes de actualización. (CONPES 3958/2019); lo cual contribuye a la multiplicación de los conflictos por el uso de la tierra. Sólo hasta el año pasado arrancó la modernización del servicio catastral, caracterizado hasta ahora por un caduco sistema que se remonta a la ley 120 de 1908 y otras normas cuyo único objetivo, como se dijo, es para recaudar el impuesto a la tierra, el segundo que más contribuye al Tesoro nacional después del IVA. Por el modo emergencia sanitaria arranca con bajo acelerador la implementación de la Ley 1955 de 2019, que contempla un nuevo modelo de operación de la gestión catastral como servicio público y una ambiciosa política de descentralización catastral para Colombia, en donde el 80% de la tierra está en manos de un 10% de propietarios. El Catastro Multipropósito (CM), contendrá información sobre los aspectos físico, jurídico, y económico de los predios, que en el país sólo están actualizados catastralmente un 6%; el 66% no están actualizados, y un 28% no tiene ningún tipo de información catastral.

El Catastro Multipropósito será de utilidad como fuente de información para mejorar el ordenamiento territorial, planeación, gestión ambiental y creación de políticas públicas efectivas locales. La poca y efectiva operatividad de las oficinas de catastro se demuestra con su nula cobertura; con el nuevo modelo se prevé que para el año 2022 esté levantado el catastro en el 60% del país y en 2025, el 100% del territorio nacional estaría cartografiado satelitalmente. Ahora, gratuitamente, se accede a través del IGAC en materia de cartografía, catastro, geodesia, geografía, y agrología; usando aerofotografías digitales; cartografía a diferentes escalas; información geográfica y alfanumérica a nivel nacional y departamental; límites territoriales; clasificación de tierras por su vocación; mapas de suelos del territorio; entre otros. La comunidad se està capacitando; virtualmente se llevan a cabo talleres con los alcaldes y medios locales, para que se entienda el alcance y la importancia del catastro reinventado. Unos cinco años se tardarían los especialistas para conformar el levantamiento del catastro en el territorio nacional e implementar el Número Único Predial Registral (NUPRE), que permita estructurar definitivamente la política de formalización predial y de la titulación, que en principio dará prioridad a los habitantes de los 170 municipios históricamente agobiados por la violencia. En estos y en todos los casos, después de que el gestor visite y mida los predios, mediante imágenes satelitales de alta definición, la Agencia de Tierras hace un barrido predial; el IGAC el trámite de catastro y la Superintendencia de Notariado y registro, la escrituración y titulación. Los beneficios del Catastro multi propósito tienen que ver también con los municipios que “podrán contar con información catastral actualizada para el cobro del impuesto de la propiedad” (BID), aumentando de esta manera sus recursos fiscales y mejorando la gestión pública. Otros beneficiarios serán las minorías, los indígenas y las mujeres. La reforma que se aplica en su interior es una verdadera “revolución”, para presentarse como El Catastro centrado en la utilidad de la información recogida para una mejor política pública, a cargo de cada municipio y de la nación (DNP). Ese engranaje de las oficinas del catastro del pasado, asemejadas a “territorios independientes” y ausentes en las comunidades rurales, se transforma en un solo motor conformando el sistema de administración de tierras a nivel nacional: la Agencia Nacional de Tierras (ANT), creada en 2015; el Dane; el Departamento Nacional de Planeación (DNP); los Ministerios de Justicia y el de Agricultura; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, organizado hace 70 años y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). Estos dos últimos – catastro y registro-no están integrados ni interactúan con otras fuentes de información geoespacial. El catastro, encarnado por el IGAC, máxima autoridad catastral del país, es vista como un monopolio con unos pocos gestores; y censurada por haber tenido en toda su historia, solo dos damas como directoras. En lo sucesivo, esas entidades intercambiarán los datos que alimentarán a nuevos gestores y operadores catastrales que entrarán al mercado. Soacha, en Cundinamarca, el pasado mes asumió la prestación del servicio público catastral, convirtiéndose en uno de los municipios pioneros en el país en habilitarse como gestor. La mayoría de municipios se preparan para el cierre de la Unidad Operativa de Catastro del IGAC, para que les transfieran esa función. “Necesitamos que cada municipio se apropie y aplique el catastro multipropósito”: IGAC.

@luforero4