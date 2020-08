Expresidente Uribe pide que su proceso sea público

A través de su abogado, Jaime Granados Peña, el expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitó levantar la reserva sumarial en la investigación que en este momento se lleva a cabo por parte la Corte Suprema de Justicia y que hoy lo tiene en detención domiciliaria

“La reserva sumarial existe en la legislación colombiana entre otras razones para proteger el principio de presunción de inocencia contemplado en la Constitución. En el proceso contra Álvaro Uribe, la realidad es que por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública, de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor”, dice el comunicado.

Según Granada, la solicitud se hace “para aportar la mayor transparencia posible a este caso, que por su connotación política se ha prestado para la violación de esa reserva, sirviendo a una batalla de tinte político que nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica”.

Comunicado a la opinión pública de la defensa del señor Presidente @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/ywADkmPXvB — Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) August 5, 2020

Este es el comunicado:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LA DEFENSA DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ

En mi condición de Defensor Principal del Presidente Alvaro Uribe Vélez, recibo con profunda decepción la injusta determinación adoptada por la Sala Especial de Instrucción, la cual nos fuera informada por conducto de un comunicado prensa, frente al cual debo señalar:

1. El país debe saber que el Presidente Uribe no le pidió o nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos, limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información que, por conducto de la ciudadanía, le llegaba y que ésta se trasladara siempre a la Corte.

2. Juan Guillermo Monsalve fue visitado por el abogado Diego Cadena porque, a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de infames declaraciones que había dado en el pasado. Intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena quién así se lo transmitió al Presidente Uribe. la única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad.

Ya en el mes de abril de 2018, el abogado Cadena le informa al Presidente Uribe que el testigo Monsalve ha hecho una carta en donde narra la verdad de los hechos, planteándole que éste había manifestado preocupación por su situación de seguridad. El Presidente, como corresponde, indicó que el testigo debía pedir directamente a la Corte las medidas de seguridad, comprometiéndose a coadyuvar dicha petición ante la Corte. Ello, no constituye soborno alguno.

El abogado Cadena ha reconocido públicamente que ofreció su asesoría jurídica a Monsalve, a efectos de una posible acción de revisión, mucho tiempo antes de haber informado tal situación al Presidente Uribe, quién entendió que ello ninguna acción ilícita conllevaba porque no sólo su abogado le indicó que jurídicamente estaba facultado para ello sino porque, además, tal circunstancia no era una contraprestación, pues la supuesta carta, según le informó Cadena, ya existía. Adicionalmente, esto en ningún contexto, puede entenderse como un soborno,pues nunca se le pidió, por parte del Presidente Uribe, al testigo que faltara a la verdad.

La corta adicionalmente nunca llegó o monos del abogado Cadena ni del Presidente Uribe ni fue presentado ante lo Corte, ninguna inducción al error hubo.

3. El Presidente Uribe tampoco buscó ni instrumentolizó al Representante

Álvoro Hernón Prado poro que buscara sobornar o Monsolve. Ante uno llamado delRepresentante Prado.con ocasiónde informaciónsuministrado por terceros sobre lo voluntad de Monsolve de retractarse. el Presidente Uribe se limitó o confirmar que Monsolve ero un testigo en su contra y que si eso ero su voluntad ojaló dijera lo verdad. Nodo más. ni ofrecimiento. ni soborno hubo.

4. En el coso de Carlos Enrique Vélez debe precisarse que lo visito que el abogado Cadena le realizó en julio de 2017 no obedeció o ninguno instrucción por porte del Presidente Uribe. se trotó de uno verificación autónomo que el abogado Cadena realizó tras conocer. por su cuenta. uno información en lo Cárcello Picota.

El Presidente Uribe se enteró de lo existencia del testigo cuando yo lo corto había sido elaborado. Adicionalmente. en ningún momento autorizó o dio instrucción alguno poro que al testigo se le hiciera cualquier tipo de ofrecimiento. lo cualpor demás no concuerdo con lo realidad si se tiene en cuento que el contenido de lo corto firmado por Vélez ero exactamente lo mismo o lo versión que éste había dado 7 meses antes. ante lo propio Corte Supremo de Justicia.cuando no conocía o Cadena.

El Presidente Uribe no autorizó que al señor Carlos Enrique Vélez ni o personas de su entorno ni o ningún otro testigo se le hicieron giros por concepto de viáticos o ayudas humanitarios. Esto situación que. en nuestro criterio no constituye soborno, sólo fue informado por el abogado Cadena al Presidente Uribe o mediados del año 2019.momento en el cual el doctor Uribe manifestó que de haber sido enterado no hubiera autorizado dicho proceder.

5. No es cierto. como se está tratando de insinuar. en otro filtración que atropello el debido proceso. que el doctor Fobión Rojos hoyo hecho sindicación alguno en contra del Presidente Uribe. Si el país conoce de formo íntegro el contenido de eso declaración podrá apreciar que nodo de lo dicho por el doctor Rojos implico uno actuación indebido del Presidente Uribe.

6. Estamos absolutamente convencidos de la absoluta inocencia del Presidente Álvaro Uribe Vélez, seguiremos trabajando para que el país conozca cuanto antes toda la verdad y cese esta terrible injusticia.

En Bogotá a los cinco (5) días del año 2020.