Maluma será portada de la revista Variety

¿Cómo sabes que lo has logrado en el negocio de la música?

«Cuando Madonna te da su número de celular, esa es una señal. Para Maluma , ese momento llegó en 2018 a los MTV Video Music Awards, donde Madonna solicitó ver a la estrella del reggaeton en el backstage. Después de que se conocieron, ella decidió que eran musicalmente compatibles. «Casi me … mis pantalones», confiesa Maluma, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Arias.

Como Madonna describe su introducción en un correo electrónico a Variety : “¡Inmediatamente comenzamos a hablar sobre trabajar juntos, y antes de darnos cuenta, estábamos en el estudio trabajando en música para ‘Madame X’ de 2019! ¡Lo encontré extremadamente amable, vibrante, de mente abierta, divertido y muy musical! No perdimos el tiempo en el estudio, sino que nos pusimos manos a la obra (entre sorbos de tequila con sabor a café) «.

El resultado «Medellín» fue «una de las colaboraciones más fáciles que he hecho», agrega Madonna. El video es un himno de baile multilingüe (ella canta en inglés, él en español) fue filmado durante dos días en un banquete de disfraces en Portugal, culminando con las dos esbeltas estrellas montando a caballos en el desierto y al amanecer. Ha acumulado más de 47 millones de visitas en YouTube.

Para Maluma, quien tiene 26 años, la canción tiene peso. Lleva el nombre de la ciudad donde nació y creció y aún vive a tiempo parcial (junto con Miami) cuando no está de gira. «Vengo de Medellín, Colombia», dice en una tarde reciente durante una llamada telefónica. “Sí, el lugar que asocian por Pablo Escobar, la cocaína, la violencia. Pero siento que en este momento tengo esta responsabilidad, una gran responsabilidad, de seguir cambiando la cara de mi país «.

Esa ha sido la misión de Maluma desde que hizo ruido por primera vez como un rompecorazones adolescente, y ha construido una carrera en éxitos de pop y baile urbano español, incluyendo «Obsesión», «Sin Contrato», «Mala Mía» y «Felices los 4». Una década después, Maluma se ha convertido en una de las superestrellas masculinas más grandes de la música latina, llenando estadios de todo el mundo con la fuerza de cuatro álbumes de estudio exitosos (el último fue «11:11» del año pasado de Sony Music Latin) y llegó a No 1 en las listas de Billboard Latin Airplay con 16 canciones diferentes. Lanzará su próximo álbum, «Papi Juancho», más adelante este año; su primer sencillo, la pista de ruptura «Hawái», ya está disponible.

En Instagram, Maluma tiene 52 millones de seguidores, que admiran sus últimos selfies al sol, tatuajes (incluido uno en su dedo de «este ojo» que «se encarga de la mala energía y el ego») y abdominales perfectamente esculpidos (que él jura que son el resultado de menos de una hora de tiempo de gimnasio al día:» Yo diría que 45 minutos «, dice.» En 30 minutos, estoy casi muerto «).

En cuanto a su música, Maluma parece estar buscando un récord mundial en lo que respecta a las colaboraciones de las listas. Además de Madonna en 2019 «Soltera» y «Medellín, cuenta con Shakira («Chantaje»), Marc Anthony («Felices los 4»), Ricky Martin («Vente Pa ‘Ca» y «No Se Me Quita «), los Black Eyed Peas (» Feel the Beat «) y Jennifer Lopez, próximamente. Y está programado para hacer su debut en la pantalla grande, cuando las películas regresen, frente a López en la próxima comedia romántica de Universal Pictures, «Marry Me», en la que interpreta a una estrella pop narcisista llamada Bastian, que vive su vida en las redes sociales.

«Sabíamos que necesitábamos a alguien que entendiera de manera auténtica el papel y no tuviera miedo de apoyarse en los tropos asociados con él», dice López. «Fue perfecto para eso». Más allá de la banda sonora de la película, López y Maluma han grabado otras dos canciones juntas, que se lanzarán en un futuro próximo. «Tiene algunas canciones en la película, y la verdad es que teníamos una química tan divertida y natural que queríamos hacer más después de la filmación», dice López. «Y tenemos. No puedo esperar a que ustedes lo escuchen.

A finales de los 90, la primera explosión latina mostró su poder comercial cuando Ricky Martin, Shakira y Enrique Iglesias, entre otros, registraron éxitos masivos de radio. En aquel entonces, era más común que los cantantes hispanos se asimilaran, grabando en inglés, con ocasionales líneas, versos o coros en español.

Hoy es todo lo contrario. Para Maluma y contemporáneos como Bad Bunny y Ozuna, las raíces son lo primero. «Lo siento, América», dice Will.i.am, líder de Black Eyed Peas, cuya «Mamacita», que interpola «La Isla Bonita» de Madonna, recientemente encabezó las listas latinas. El artista y productor ganador del Grammy describe estos nuevos actos como «más grandes que la invasión británica» y señala su atractivo internacional. Dice Will: “Están recorriendo estadios en todas partes. Estos artistas son más grandes que sus canciones. Si le preguntaras a alguien en el mundo latino, ‘Yo, ponle nombre a una canción de Maluma’, dirían ‘¡Sí!’ Sabrán todos los títulos. Te cantarán los ganchos. Te cantarán los coros».

Maluma creció con la ambición de convertirse en una estrella del deporte. «Estaba jugando en uno de los equipos más grandes de Colombia que se llama La Nacional», dice sobre el popular club de fútbol. Como se describe en el documental de YouTube Originals «Maluma: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré», su tía Yudy le regaló una sesión de grabación para su cumpleaños número 16. El estudio se sentía como en casa.

Con su tía y su tío actuando como su equipo, Maluma comenzó a actuar en lugares locales y fiestas de cumpleaños, donde rápidamente descubrió fanáticos entusiastas. Pero también encontró la necesidad de sacrificio ya que las exigencias de ser una estrella en ciernes dejaron de lado el mantra de la juventud. «Quería salir y divertirme y hacer todas las cosas que un chico normal de secundaria quería, y no pude», recuerda Maluma. “Y cada vez que salía, me sentía agotado. Mi primer manager dijo: ‘Tienes que quedarte en casa. No puedes hacer estas cosas habituales. Y no podía entenderlo en ese momento, porque quería ser feliz y libre «.

Aún así, Maluma escuchó el consejo mientras su estrella continuaba en ascenso. Durante varias temporadas de «The Voice», que se transmite en Colombia y México como «La Voz», fue uno de los entrenadores famosos. En busca de inspiración, vio a Shakira y Adam Levine en la edición estadounidense del programa, al que dice que se uniría si tuviera la oportunidad.

Maluma ha pasado mucho tiempo en Hollywood. Incluso se aventuró a Los Ángeles para grabar un álbum en inglés. Cuando terminó las canciones, no estaba seguro de que representaran lo que quería ser. «Sonaba como la competencia de Justin Bieber o la competencia de Justin Timberlake», dice Maluma. “Súper pop. Soy más rockero. Soy mas urbano. Soy más callejero, más hip-hop. Entonces, cuando escuché las canciones, fueron buenas, pero no sentí que ese era el Maluma que quería construir como marca ”. Decidió archivar el proyecto y seguir haciendo éxitos en español.

El proceso de Maluma es trabajar hasta que sea correcto. A menudo compondrá canciones en su iPad, luego «entraré en el estudio y grabaré todas las cosas que estoy pensando», explica. Si se inspira a altas horas de la noche, mantendrá despiertos a todos a su alrededor, durante el tiempo que sea necesario para terminar la canción. Una sesión reciente que involucró “beber y hablar sobre la vida” provocó una sesión de escritura que comenzó a las 2 am. Dice Maluma: “Hasta que termine una canción, no puedo acostarme. No puedo ir a dormir Mis productores están muy cansados ??».

Mantenerse al día con Maluma, desde filmaciones de video hasta televisión y su debut en el cine, es ver a la estrella constantemente afinar y agudizar sus habilidades en múltiples áreas creativas. En «Marry Me», interpreta a un músico detestable. ¿Una partida? «No soy tan malo», dice el cantante. Actuar ha sido más difícil en parte debido al lenguaje. “Aprender el guión, Dios mío, eso fue muy difícil, porque me gusta improvisar. Lo que pasa con la actuación es que no puedo cambiar las palabras porque voy a cambiar toda la conversación «.

Como intérprete, Maluma es la conversación. Pero cuando mira hacia adelante, no todo está orientado a la carrera. «Uno de mis mayores sueños es ser padre», dice sobre sus objetivos personales. “Quiero compartir mi éxito con alguien más. En este momento, ni siquiera está en mi cabeza, pero si veo mi futuro, realmente quiero tener una familia. Y, por supuesto, para seguir grabando música, y quiero muchos Grammys y muchos Grammys latinos. Quiero seguir haciendo conciertos, pero lo más importante es mantenerme saludable y seguro con todas estas locuras, eso está sucediendo en este momento «.