Violentas protestas por catástrofe causada por explosiones en Beirut dejan más de 100 heridos

— Al menos 109 personas heridas dejan hasta ahora los violentos enfrentamientos durante las protestas contra la clase gobernante en el centro de Beirut, por las explosiones masivas que sacudieron a la capital libanesa y que causaron al menos 158 muertos y 6.000 heridos más, informó el canal de televisión LBCI.

Los manifestantes atomaron bajo su control el Ministerio de Exteriores del Líbano durante las protestas de este sábado, reporta el canal local LBCI News. Los asaltantes han proclamado la Cancillería como su sede y han quemado el retrato del presidente del país, Michel Aoun.

El Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía también sufrieron el asalto en Beirut, y el de Medio Ambiente tampoco escapó a la ira de los manifestantes que irrumpieron en las instalaciones y arrojaron archivos desde las ventanas.

Además de los ministerios, los congregados asaltaron la sede de la Asociación Bancaria.



Exigiendo una reorganización del sistema político libanés, los manifestantes trataron de irrumpir en el Parlamento, provocando que las fuerzas de seguridad usaran gas lacrimógeno para dispersarlos.

Los manifestantes lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad y trataron de eliminar los alambres de púas en un intento de acercase al Parlamento.

Las protestas estallaron luego de ser cancelado el funeral masivo de víctimas que había sido anunciado por grupos civiles.

La Policía se vio obligada a usar gases lacrimógenos contra una multitud que para contener a los manifestantes que intentaron irrumpir en el edificio del Parlamento de Líbano, culpando a las autoridades por la trágica explosión en Beirut. Los manifestantes intentaron romper barricadas y arrojaron piedras.

Muchos de los manifestantes inconformes con la situación, usando máscaras faciales, arrojan objetos contra las fuerzas de seguridad y se niegan a retirarse.

#Beirut right now is ragging against the government after the port blast few days ago. pic.twitter.com/BEgeaSrDsf

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 8, 2020