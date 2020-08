Alimentadores de Portal Américas tienen cambios en sus rutas

Desde este semana algunos servicios de alimentación del Portal Américas realizaron modificaciones en sus horarios hasta que se termine la contingencia generada por la COVID-19.

¿Cuáles son los cambios?

9-2 Metrovivienda hora pico

Lunes a viernes de 4 a.m. a 8:30 p.m. y sábados de 4 a.m. a 12:30 a.m.

9-2 Metrovivienda

Lunes a viernes de 8:30 p.m. a 12:30 a.m. y domingos y festivos de 4 a.m. a 11:30 p.m.

9-5 Av. Tintal

Lunes a viernes de 4 a.m. a 8:30 p.m. y sábados de 4 a.m. a 12:30 a.m.