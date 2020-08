Corte Suprema abre proceso al senador Eduardo Pulgar y lo llama a indagatoria

Loterias

Loterías y chances del 10 de agosto en el territorio colombiano:

Cundinamarca 0305 – Serie 044

Tolima 6102 – Serie 138

DORADO

Mañana 7475 – Tarde 6086

CULONA

Día 0607 – Noche 1060

ASTRO SOL

4816 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

2611 – Signo Leo

PIJAO

7875

PAISISTA

Día 7269 – Noche 7039

CHONTICO

Día 6796 – Noche 0170

CAFETERITO

Tarde 6706 – Noche 8310

SINUANO

Día 9867 – Noche 4845

CASH THREE:

Día 120 – Noche 032

PLAY FOUR:

Día 7738 – Noche 2044

WIN FOUR:

7382

EVENING:

8630

SAMAN

Día 6619

CARIBEÑA

Día 4316 – Noche 9609

MOTILON

Tarde 4738 – Noche 7078

FANTÁSTICA

Día 7714 – Noche 8437

ANTIOQUEÑITA

Día 4355 – Tarde 0801