Bosa es la localidad con la tasa de mortalidad más baja por COVID-19 en Bogotá

El segundo periodo de cuarentena estricta en Bosa terminó con un balance positivo. La Alcaldía Local dio a conocer las cifras, acciones y el impacto logrado en los 14 días de aislamiento gracias al buen comportamiento en el cuidado colectivo de los ciudadanos de esta localidad.



«Trabajamos duro juntos para reducir el impacto y número de contagios por la pandemia y quiero agradecer a todos los ciudadanos porque la mayoría cumplió las medidas de manera voluntaria», dijo Lizeth González Vargas, la mandataria local, al tiempo que reconoció el esfuerzo ciudadano de estar en casa pese a las condiciones económicas que afrontan las familias vulnerables de esta localidad ubicada al sur de la ciudad.

Según cifras oficiales del Observatorio de Salud en Bogotá (Saludata), Bosa registra actualmente 5.817 personas recuperadas y 244 muertes por COVID-19, lo que representa que esta localidad tiene la menor tasa de mortalidad en la ciudad con relación al total de contagios.

¿Qué acciones se llevaron a cabo en Bosa durante la cuarentena?

7.500 familias recibieron ayuda alimentaria.

1.337 familias recibieron transferencia monetaria de renta básica con recursos del Fondo de Desarrollo Local.

1.700 pruebas Covid-19 realizadas en los puntos más críticos de la localidad.

3.000 personas confirmadas positivos o relacionados recibieron atención por seguimiento médico.

33.700 ciudadanos alcanzados en jornadas de sensibilización en zonas comerciales y transporte público.

482 operativos de inspección, control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las medidas de cuarentena estricta.

678 personas multadas por no usar tapabocas.

1.000 comparendos por incumplimiento al decreto 169 del 12 de julio de 2020.

782 comparendos de tránsito por movilizarse sin estar dentro de alguna de las excepciones.

A pesar de los resultados obtenidos en el reciente periodo de aislamiento obligatorio, la Alcaldía Local de Bosa invita a los habitantes de esta localidad a no bajar la guardia garantizando que las acciones locales y del Distrito no terminan y se redoblarán esfuerzos para atender las necesidades de sustento de las familias en situación de pobreza.