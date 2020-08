Gobierno Nacional autorizó rutas piloto desde el Aeropuerto de Rionegro

Las rutas autorizadas por los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social se habilitan con los aeropuertos de Palonegro de Lebrija (Santander, que sirve a Bucaramanga), Camilo Daza de Cúcuta, Matecaña de Pereira, La Nubia de Manizales, el Edén de Armenia y Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, autorizó el inicio del plan piloto de reactivación aérea desde el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, luego de previa solicitud de los mandatarios locales. Tras el análisis epidemiológico y las recomendaciones del comité asesor y del Ministerio de Salud y Protección Social, este emitió recomendación favorable para iniciar las operaciones entre este terminal y los siguientes aeropuertos: Palonegro, del municipio de Lebrija (Santander, que sirve a Bucaramanga); Camilo Daza, de Cúcuta (Norte de Santander); Matecaña, de Pereira (Risaralda); La Nubia, de Manizales (Caldas); El Edén, de Armenia (Quindío), y el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, en el archipiélago de San Andrés.

“Esto es un trabajo conjunto del Gobierno con los mandatarios locales. Se deben seguir todas las recomendaciones de los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud, que deben ser adoptados por los viajeros y las empresas. Ha sido un proceso gradual y dependiendo de la situación de la pandemia, seguiremos avanzando en la autorización de los pilotos a otras regiones del país”, indicó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

De acuerdo con la circular del Ministerio del Interior, las excepciones que los gobernadores y alcaldes consideren necesarias adicionar de manera particular, deben ser previamente informadas y coordinadas con dicho ministerio. El documento también aclara que los municipios deberán mantener las capacidades básicas con que cuentan para la vigilancia y control en salud pública, en términos de talento humano en salud, así como los recursos para el rastreo y seguimiento de casos y contactos, laboratorio y sistemas de información para el manejo de brotes, para que en caso de un brote de COVID-19 se puedan contener de manera efectiva.

Hay que precisar que otros aeropuertos se reactivarán de manera gradual y progresiva, y la operación aérea se dará, siempre y cuando haya una solicitud de alcaldes y gobernadores, y los ministerios del Interior y de Salud evalúen si existen o no las condiciones para la reapertura de aeropuertos con máximas medidas de bioseguridad.

Finalmente, hay que reiterar que para estas operaciones se deben seguir, en todo caso y momento, las medidas de bioseguridad que el Ministerio de Salud ha dispuesto a través de la Resolución No 1054 de 27 de junio de 2020.

Protocolos de Bioseguridad en Aeropuertos

Los protocolos de Bioseguridad deberán ser implementados por los aeropuertos y las aerolíneas que sean autorizadas en desarrollo de los Planes con el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión del virus en estas actividades.

Las siguientes son algunas de las medidas contenidas en la Resolución 1054 del 27 de junio de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Pasajeros antes del vuelo

Los pasajeros deberán llegar con dos horas máximo de anticipación a la hora prevista de su vuelo, y con su chequeo electrónico listo para evitar demoras y congestiones.

Para casos excepcionales de pasajeros que no hayan podido realizar su check-in previamente, se le permitirá el ingreso y se le remitirá al módulo de facturación de la aerolínea.

Los pasajeros deberán llevar solamente equipaje de uso personal, bolsos o morrales pequeños que pueda ser guardados debajo de la silla del pasajero. El resto del equipaje debe ser enviado por bodega.

Se recomendará hacer uso de la aplicación CoronApp-Colombia para todas las personas que ingresen a los aeropuertos del país, con la totalidad de los datos diligenciados. Esto le permite a las autoridades tener información de los pasajeros sobre su condición de salud.

Habrá ingreso restringido a los aeropuertos autorizados. Solo entrarán los pasajeros y quienes trabajan en las terminales. Se busca evitar las aglomeraciones.

Se hará control de temperatura para todas las personas que ingresan a un aeropuerto y a la llegada de los vuelos. Se usarán termómetros que no conllevan contacto físico

Todas las personas, sin excepción, pasajeros y trabajadores que estén en un aeropuerto deberán usar los elementos de protección personal (tapabocas).

Los pasajeros que lleguen a las terminales aéreas con el propósito de tomar sus vuelos, una vez verificada su identidad y su pasabordo, deberán dirigirse de inmediato a las salas de abordaje, esto con objetivo de evitar que en las zonas comunes se formen aglomeraciones

Los responsables de operar los aeropuertos autorizados durante los pilotos autorizados por los ministerios de salud y del interior, garantizarán y harán la desinfección y limpieza de todas las áreas, salas de abordaje, áreas públicas, entre otras, como lo establecen los protocolos de bioseguridad.

El abordaje no se iniciará hasta que la aeronave esté totalmente lista para que los pasajeros puedan hacer su ingreso. Se llamará para abordar a los pasajeros de las sillas finales de la aeronave.

El registro del pasajero deberá hacerse en el preembarque, sin contacto con el pasabordo físico o electrónico, validándolo visualmente o acercando el pasabordo a la máquina lectora por parte del pasajero.

Pasajeros durante el vuelo

Todos los usuarios, tripulaciones y empleados de los aeropuertos están obligados a respetar el distanciamiento físico de 2 metros en áreas como counters, escáneres y en las filas para el abordaje de las aeronaves.

Se autorizará el embarque solo cuando la aeronave esté lista.

Al interior de los aviones no se prestará servicio a bordo, y se pedirá a los viajeros no utilizar sistemas de entretenimiento a bordo como pantallas, teléfonos móviles, entre otros). En lo posible no se deberán usar los baños de las aeronaves.

Los pasajeros y la tripulación harán uso del tapabocas todo el tiempo durante el vuelo.

Igualmente, los pasajeros deberán permanecer sentados durante el vuelo.

Todo el personal en los aeropuertos y aerolíneas deberán usar los elementos de protección necesarios.

Todo el personal de los aeropuertos y las aerolíneas estarán capacitados para identificar a tiempo situaciones de riesgo biológico y poder reaccionar de forma adecuada y activar el protocolo de riesgo biológico.

Pasajeros en el desembarque

La auxiliar de vuelo dará las indicaciones a los pasajeros para el desembarque de manera ordenada y por filas.

Todos los pasajeros deberán dirigirse directamente hacia la salida, siguiendo las indicaciones del personal del aeropuerto.

Todos los pasajeros deberán reportar a su EPS y a la aerolínea si durante los 14 días posteriores a su vuelo presentan síntomas que coincidan con la enfermedad.

La Aeronáutica Civil es la entidad encargada de vigilar la implementación del Protocolo de Bioseguridad en lo que compete a sus funciones, adicional a las tareas de las Secretarías de Salud de los territorios.