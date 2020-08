Buenas prácticas europeas para la reactivación de bares y restaurantes en Colombia

Loterias

Loterías y chances del 12 de agosto en el territorio colombiano:

Baloto 01 13 24 27 39 16

Revancha 08 25 31 33 39 10

Meta 1181 – Serie 107

Manizales 5713 – Serie 069

Valle 1087 – Signo 033

DORADO

Mañana 6371 – Tarde 1734

CULONA

Día 2919 – Noche 9903

ASTRO SOL

1370 – Signo Cáncer

ASTRO LUNA

6083 – Signo Virgo

PIJAO

5971

PAISISTA

Día 1606 – Noche 2783

CHONTICO

Día 0159 – Noche 3324

CAFETERITO

Tarde 8868 – Noche 3456

SINUANO

Día 8028 – Noche 1270

CASH THREE:

Día 574 – Noche 689

PLAY FOUR:

Día 4154 – Noche 7656

WIN FOUR:

2384

EVENING:

9260

SAMAN

Día 1760

CARIBEÑA

Día 3560 – Noche 7438

MOTILON

Tarde 7646 – Noche 5577

FANTÁSTICA

Día 5957 – Noche 9398

ANTIOQUEÑITA

Día 1128 – Tarde 5309