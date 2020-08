Cinco pasos para mejorar la estrategia de eCommerce de su negocio

En su informe “Capitalizar el potencial en eCommerce”, Isobar, la agencia líder del mercado con una reputación de excelencia creativa y parte del grupo Dentsu Aegis Network, destaca que en mayo de este año el gasto total online tuvo un aumento del 77% anual a nivel global, de acuerdo a Forbes 2020, y se espera que la tendencia de compra online sea permanente. Esto ha creado un campo de juego sin precedentes para las marcas y aceleró la necesidad de adoptar capacidades digitales innovadoras y dirigidas por el diseño.

La inspiración y la transacción de las marcas están más cerca que nunca con consumidores que demandan un proceso de compra simple, sin interrupciones y seguro, y una experiencia emocionante que facilite el descubrimiento de la marca y recompense su práctica. La pregunta pasó de si es necesario invertir o no en eCommerce, a cómo diferenciar la marca a través de esta práctica. La encuesta llamada «Creative Experience: The Evolution of CX» a más de 1.000 CMOs a nivel global, reveló que los especialistas en marketing están recurriendo a la creatividad para garantizar la diferenciación en la experiencia del cliente y con ella, su crecimiento.

En el mundo post COVID-19, los especialistas en marketing necesitarán una estrategia para asegurarse de capitalizar la creciente e irreversible demanda de eCommerce, al mismo tiempo que aprovechan la creatividad para garantizar una diferenciación en la experiencia del cliente y, por lo tanto, un crecimiento a corto y largo plazo en las ventas. En el reciente reporte “Capitalizar el Potencial en eCommerce”, Isobar destaca los 5 pasos para mejorar la estrategia:

1. Descubrir el potencial sin explotar de la marca

2. Transformar la marca para satisfacer las necesidades de los consumidores

3. Alcanzar los clientes de la marca de manera más efectiva

4. Fortalecer el journey del cliente de la marca de principio a fin

5. Conectar las soluciones de eCommerce de la marca

“La relación marca-persona ha evolucionado y las empresas deben convertirse en aliados de sus clientes y ayudarles a resolver sus problemas. Las marcas que puedan satisfacer una necesidad no satisfecha o brindar apoyo fuera de su oferta comercial habitual, particularmente en tiempos de crisis, descubrirán nuevas formas de conectarse, construir lealtad y generar momentos duraderos en la percepción de las personas. Esta pandemia creó las condiciones para que las marcas aprovechen sus recursos en beneficio del consumidor”, señala Juan Camilo Suarez, Co-CEO de Isobar Colombia.