Critérium du Dauphiné: Primoz Roglic líder; Egan Bernal 4° y Nairo Quintana 6°

–La segunda etapa del Critérium del Dauphiné fue ganada este jueves por Primoz Roglic y con ello se convirtió en el nuevo lider de la carrera, mientras que los colombianos Egan Bernal, se ubicó cuarto en la clasificación general y Nairo Quintana, sexto.

En general, los ciclistas colombianos tuvieron un buen desempeño en la fracción de 135 kilómetros entre Vienne- Col de Porte.

El mejor de la jornada fue Quintana, quien cruzo la meta de quinto, mientras Bernal finalizó décimo.

Tras esta segunda etapa, Egan quedó a 16 segundos del lider Roglic en la cuarta casilla de la tabla general y Nairo, a 20 segundos, en la sexta posición.

Los otros colombianos en competencia ocupan las siguientes posiciones en la clasificación general:

-Daniel Martínez, décimo, a 20 segundos del lider y Rigoberto Urán, 21, a 1 minuto 47 segundos.

-Winnedr Anacona, se ubica en la casilla 61 a 14.44.

-Sergio Higuita, 115, a 21 ’42’

-Dayer Quintana, 126, a 24 ’41’

El compañero de equipo de Egan Bernal, Crhis Froome, se encuentra en el puesto 59, a 14 minutos 5 segundos.

«Obviamente sigo encontrando el ritmo de carrera, pero me siento cada vez mejor a medida que corro más días», declaró Froome tras la segunda etapa.

L'attaque tranchante de ??@rogla qui remporte l'étape et prend le Maillot Jaune. Revivez le dernier kilomètre de la 2ème étape du #Dauphiné.

??@rogla attacks, claims the stage win and the overall lead. Relive the last kilometre of stage 2. pic.twitter.com/lobFGS50pK

— Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 13, 2020