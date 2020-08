Expertos analizarán cómo va la construcción de paz, la defensa de los DD.HH y la protección a lideres sociales en Colombia

El webinar contará con la participación de Human Rights Watch, la Comisión de la Verdad, la Consejería Presidencial para la Estabilizaciòn y Consolidación, la Misión de la ONU en Colombia, líderes sociales y analistas.

Será un espacio abierto al público y contará con re transmisión por Faceboook Live.

Actualmente, Colombia está viviendo un momento de transición dinámico entre la guerra y la Construcción de Paz en los territorios. Avanzar en la consolidación de la Paz y protección de Derechos Humanos se ha convertido el motor principal para garantizar la transformación social y el desarrollo sostenible en las comunidades más vulnerables en los territorios del país.

RECON desarrollará mañana viernes 14 de agosto a las 9:00 a.m el webinar ¿Cómo vamos en Construcción de Paz, Derechos Humanos y Protección a Líderes y lideresas Sociales en Colombia? como un espacio de reflexión diálogo y análisis, donde expertos de diversos sectores, lideres sociales, defensores de los Derechos Humanos y emprendedores sociales compartirán su visión acerca del panorama actual de la paz en Colombia.

Andrés Santamaría, director de RECON y moderador del webinar expresó que «el asesinato de más de 30 líderes sociales en lo corrido del 2020, las continuas vulneraciones a los derechos humanos en los territorios hacen oportuno generar el análisis con todos los sectores. Hoy más que nunca necesitamos avanzar en la construcción de paz y garantizar los derechos humanos, lamentablemente los informes de Naciones Unidas reflejan un incremento en la violencia en el país».

Contaremos con la participación de Francisco José de Rox, presidente de la Comisión de la Verdad; José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch; Carlos Ruíz, representante Especial del Secretariado General y Jefe de la Misión de la ONU en Colombia; Paula Gaviria, directora de la Fundación Compaz y ex consejera Presidencial para los DD.HH; Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacìfica de Mujeres; Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado; Emilio Archila, consejero Presidencial para la Establización y la Consolidaciòn; Sandra Ramírez, senadora del partido de las FARC y Segunda Vicepresidenta del Senado; Dunen Kaneyba Muela de la Comunidad Indigena Arhuaco quien es representante Femenina de las Comunidades Indigenas ante la ONU; Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Yolanda Perea Mosquera, lideresa social coordinadora Nacional de la campaña Atrapame con tu Esperanza; Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y los emprendedores sociales Luisa Romero de Get up and Go Colombia en el Cauca; Edinson Gómez de la Asociación de Agriculatores La Esperanza en el Valle del Cauca, Nevis Cadena de Frutichar en Nariño y Juan Esteban Garzón de Alimentos Casai en Antioquia.