Iván Duque dice que Grupo de Lima no debe apoyar elecciones de Venezuela

El Grupo de Lima debe evitar apoyar las próximas elecciones legislativas en Venezuela porque es un proceso fraudulento con el que el presidente Nicolás Maduro busca acallar sus críticos y arrebatarle a la oposición el control de la Asamblea Nacional, dijo el viernes el mandatario colombiano Iván Duque.

El Grupo de Lima, una instancia multilateral que dice promover una salida pacífica a la crisis en Venezuela a través de un gobierno de transición y elecciones libres, realizó una reunión virtual para analizar la situación en el país petrolero.

Duque señaló que las elecciones de diciembre convocadas por Maduro para renovar la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, son un intento del mandatario socialista para convertir a ese organismo en un “lacayo de sus intereses”.

“Hoy más que nunca, hago un llamado para que evitemos que se consolide un paso más al servicio de la dictadura. La dictadura pretende en el mes de diciembre de este año, darle un golpe a la Asamblea Nacional convocando supuestas elecciones libres”, afirmó Duque.

“Por eso no podemos apoyar, ni validar, ni aplaudir, ni reconocer ese proceso, porque ya sabemos que es un proceso fraudulento y que está encaminado a seguir acallando las voces independientes”, agregó.

Los comentarios de Duque fueron repetidos más tarde por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, quien dijo que cualquier proceso electoral dirigido por Maduro sería fraudulento.

El mandatario colombiano agradeció a todos los venezolanos que siguen creyendo en un cambio de gobierno en medio de los continuos esfuerzos diplomáticos.

“Con las dictaduras no se puede transar, con las dictaduras no se puede ser contemplativo (…) y no se puede ser cómplice en el silencio”, aseguró Duque al insistir que el propósito del Grupo de Lima es buscar la libertad para Venezuela.

El Grupo de Lima está conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia.

El Grupo de Lima, conjuntamente con el Grupo de Contacto Internacional, la Unión Europea, Estados Unidos y otros, llamaron a todos los venezolanos, civiles o militares, para que apoyen un proceso definitivo que permita establecer un gobierno de transición inclusivo que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas, lo más pronto posible.

El Grupo de Contacto, creado a principios de 2019, está conformado también por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay. Reuters