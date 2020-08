Indígenas en América Latina, Históricamente olvidados

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Por muchos siglos la política oficial sobre comunidades indígenas, negras, raizales, palenqueras, comunidades afrodescendientes, rom y minorías en América Latina lleva los sellos de discriminación, amenazas y ataques; extinción física y cultural, invisibilidad, falta de acceso a la salud, al agua potable, productos de higiene o a la alimentación, y, su principal bandera, los perennes reclamos sin decidir sobre los territorios de nuestros ancestros que en esta parte del planeta suman alrededor de 42 millones de indígenas, distribuidos en 522 pueblos que representan casi el 8% de la población; la mayoría en México, Guatemala, Bolivia y Perú.

Chile y Colombia, donde la identidad cultural y su diversidad lingüística son Patrimonio Inmaterial de nuestro territorio, tienen aproximadamente 1.5 millones de indígenas cada uno; Ecuador y Argentina, un millón más o menos y Brasil y Venezuela con menos de un millón de indígenas. El derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sigue desconociéndose en Bolivia, Perú, Chile y Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional. Leyes o decisiones judiciales referentes a esta población como sucede en Argentina con La Ley núm. 26.160 que ordenaba la suspensión de los desalojos de pueblos indígenas de sus tierras ancestrales, continuaba sin aplicarse plenamente 13 años después de su aprobación; o en el segundo evento como sucede en Perú, una sentencia judicial de 2018 que ordenaba a Salud ofrecer atención médica a las comunidades afectadas por un vertido de petróleo que había tenido lugar en 2014 no se había cumplido al concluir 2019; indica ese movimiento global. De la misma manera sostiene que a los pueblos indígenas en Colombia los matará el COVID-19 o el hambre, si el Estado no actúa inmediatamente. La Guardia Nacional Bolivariana también habría hecho uso excesivo de la fuerza en meses pasados contra indígenas que se dirigían a la frontera con Colombia para recibir ayuda humanitaria. De otra parte, miles de hectáreas de bosque son quemados intencionalmente “para convertir el bosque en pasto para el ganado” o de actividades de minería ilegal, donde habitan indígenas. Según el Instituto Socioambiental, en Brasil en 2019 ardieron 435.000 hectáreas de selva amazónica, afectando principalmente a las comunidades indígenas. En ese mismo año en ese país, una veintena de territorios donde viven pueblos en aislamiento voluntario fueron invadidos por madereros, prospectores, cazadores, pescadores y personas, intimidándolos para apropiarse de sus terruños. (Consejo Indigenista Misionero). La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha manifestado su preocupación por el número insuficiente de camas disponibles en hospitales y centros de atención medica ubicados en regiones con altos porcentajes de población indígena en Bolivia, Ecuador Honduras y México.

Aunque después de varios siglos persiste el abandono hacia esa población, al punto de estarse presentando su desaparición, en la última década del siglo XX empezó la estrategia mundial dirigida a devolverle a ese colectivo sus derechos e identidad perdidos. En materia de reconocimiento de los derechos humanos a los indígenas, Colombia, con uno de los legados indígenas más diversos del mundo, con alrededor de 85 grupos indígenas, es el país pionero en la Región. “Colombia tiene las leyes más avanzadas de América Latina para la protección de los pueblos indígenas” (BID). En 1991 con su nueva Constitución, fue el primero en la Región en añadir en ella los derechos básicos dirigidos concretamente a los pueblos indígenas; equiparando a los “territorios indígenas» en entidades territoriales, así como los departamentos, distritos y municipios. En ese año se reincorporó a la vida civil el movimiento guerrillero “Quintín Lame”, y desafortunadamente el 16 de diciembre de 1991 ocurrió la masacre de 20 indígenas de la zona etnia Páez, en la hacienda El Nilo, Caloto, (Cauca). Después de tres décadas de promulgada la Constitución, en Colombia el acceso de indígenas a centros de salud sigue siendo complicado en la mayoría de sus territorios por lo caro, lejano e inaccesible; por lo que acuden al curandero tradicional, y si se sale de las manos y alguien se pone grave, deben esperar entre 6 y 8 horas para que le llegue un transporte y lo conduzca al centro de salud más cercano. En su entorno no opera la telemedicina, porque el 90% de los territorios que ocupan las comunidades indígenas en Colombia carece de acceso a internet. Los departamentos donde viven más indígenas son Amazonas, Casanare, Cauca, Guainía, Guajira, Meta, Nariño, Vaupés y Vichada. En Latinoamérica, los pueblos indígenas tienen menos de la mitad de acceso a celulares que sus pares no indígenas (David Cotacachi – Ana Grigera).

A nivel mundial se han celebrado en 1993 el año internacional de los pueblos indígenas del mundo; dos decenios internacionales de los pueblos indígenas del mundo (1994- 2004 y 2005-2015) y varios instrumentos internacionales o Conferencias, siendo la última en 2014. En el estudio del Banco Mundial, “Latinoamérica indígena en el siglo XXI”, se lee que “todavía queda mucho por mejorar. Los pueblos indígenas continúan enfrentándose a barreras estructurales que limitan su plena inclusión social y económica. Mientras que los pueblos indígenas representan el 8 por ciento de la población en la región, también constituyen aproximadamente el 14 por ciento de los pobres y el 17 por ciento de los extremadamente pobres de América Latina”.

@luforero4