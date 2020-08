Tribunal admitió recurso presentado por el senador Name en caso Electricaribe

Mediante decisión de auto del 13 de agosto, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en su sala de decisión oral, admitió el recurso de insistencia que interpusiera en días pasados el Senador por el partido de la U, José David Name Cardozo, contra Electricaribe por su reiterada negación de entregar información sobre el monto de la comercialización y venta de la empresa de energía a inversionistas privados.

El Senador Name Cardozo, quien integra la Comisión V, encargada de temas energéticos en el Congreso de la República, ha sido uno de los abanderado en insistir en que el país conozca los términos y condiciones en que se ha venido desarrollando todo el proceso de venta o enajenación de la empresa, a fin de asegurarle a los usuarios de la Región Caribe no solo la prestación del servicio de energía eléctrica sino también la claridad de los términos económicos de la misma, a fin de que no se produzca afectación del patrimonio público.

“Es de recordar la posición reticente que ha venido asumiendo Electricaribe ante los requerimientos que hemos hecho desde el Senado de la República y que resultan útiles para el control social que desde esta célula legislativa nos corresponde hacer y que concita la atención de la comunidad sobre todo por el pasado que trae la empresa en materia de prestación del servicio” señaló el Senador Name Cardozo.

Esta decisión que toma hoy el Tribunal Administrativo del Atlántico a instancia de la acción interpuesta por el congresista del Atlántico, se suma a la decisión que en días pasados también asumiera el Contralor General de la República ante la petición formulada por el Senador Name Cardozo para que se ejerciera por parte del órgano de control fiscal la figura del control previo y concomitante, el cual fue creado después de la reforma constitucional 04 de 2019.

“Será entonces, este tribunal contencioso administrativo, quien decida y ordene a la empresa Electricaribe la entrega de la información que permitirá esclarecer los términos y condiciones de la negociación de la venta de la empresa” concluyó Name Cardozo”.