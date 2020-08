Codensa alerta sobre las cometas y los vientos de agosto

Tradicionalmente, la temporada de vientos de agosto reúne familias y amigos para inundar los cielos de formas y colores por las cometas. Y aunque la coyuntura que representa la pandemia ha hecho que se busquen nuevas formas de vivir las tradiciones, Enel-Codensa da algunas recomendaciones para que la diversión no se convierta en tragedia en estas épocas de fuertes vientos.

Recomendaciones de seguridad con las redes eléctricas:

Respeta la distancia con las redes eléctricas. No acerques cometas u otros elementos a la red que puedan conducir energía, generando arcos eléctricos de alto riesgo para las personas.

Si ve cometas enredadas en los cables de la energía, por ningún motivo intentes bajarlas, mucho menos utilizando objetos como varillas. Es muy peligroso, pues éstas normalmente son de metal y pueden electrocutar a quien las manipula. Esto resulta en heridas, quemaduras, o incluso en la muerte.

Deja la manipulación de los cables de energía a los expertos. Llama a las líneas de emergencia 115, 7115115 o 5115115, opción 5 y el personal especializado de Enel-Codensa se encargará de bajarla.

No te conectes de manera directa a las redes públicas de energía.

Evita poner andamios sobre fachadas con red de energía frente a su casa.

No eleves cometas en terrazas, voladizos, azoteas o ventanas de las casas.

Si ves a alguien elevando cometas cerca de las redes, adviértele que es peligroso.

Foto: Prensa Codensa

Cuadrillas móviles para atención de emergencias

La entidad dispuso de 4 cuadrillas entre semana y 9 cuadrillas los fines de semana para la atención de fallas e incidencias ocasionadas por los fuertes vientos o cometas enredadas.

Estos equipos se están concentrando en puntos estratégicos donde, según las estadísticas de Enel-Codensa, se presentan tradicionalmente la mayor cantidad de las fallas por este motivo.

En Bogotá, las localidades con mayores incidencias de este tipo son San Cristóbal, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Soacha, Kennedy, y Suba. Por su parte, en Cundinamarca, los municipios con mayor cantidad de este tipo de fallas son Sopó, Madrid, Zipaquirá, Bojacá y Mosquera.