Taxistas tendrán 2 puntos SIM exclusivos para tramitar licencias de conducción

La Secretaría Distrital de Movilidad y el Consorcio SIM han puesto a disposición de los taxistas dos jornadas de atención exclusivas para ellos durante dos domingos del mes (el 16 y 23 de agosto entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.) para realizar el trámite de licencia de conducción. Los puntos que atenderán a este gremio con preferencia serán el de Chapinero y Restrepo.

Para poder participar en estas jornadas los interesados deben ingresar a la página web de SIM Bogotá, autenticarse ante el RUNT y agendar la cita en alguno de los dos puntos. Quienes no puedan asistir a las jornadas especiales contarán con una ventana exclusiva en todos los puntos SIM: barrios 7 de Agosto, Chapinero, Restrepo, Ricaurte, Suba y Terminal, en el horario habitual de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Cómo me autentico ante el RUNT?

Para autenticarte en el RUNT solo debes ingresar a la página web de SIM Bogotá y luego, en el menú de trámites, elegir la opción ‘Auntenticación digital para trámites’. Después de este paso, completar el proceso diligenciando el formulario y respondiendo las preguntas. Al finalizar, te llegará un correo y un mensaje de texto de confirmación.

La autenticación solo se podrá hacer si estás inscrito en el RUNT. En caso de presentar inconvenientes, debes comunicarte directamente con el Centro de Ayudas y Servicios del concesionario.

autenticación runt

Pestaña ‘Auntenticación digital para trámites’

¿Cómo agendo mi cita?

Siguiendo la misma ruta de la autenticación, ingresando a la página de SIM Bogotá y en el menú de trámites. Esta vez eliges la opción ‘Agende su cita – Licencias de conducción taxis’ y estableces la fecha y hora en las que puedes asistir.

Después del proceso virtual viene el físico, acercándote al punto de atención en la fecha y horario asignados con tu documento de identidad original y pagando el valor del trámite en las ventanillas del banco dispuestas al interior de las mismas oficinas de servicio. El mismo día recibirás tu licencia.

agendamiento de citas para taxistas

Pestaña ‘Agende su cita – Licencias de conducción taxis’

Requisitos para el trámite

Estos son los requisitos para que puedas tramitar sin problema tu licencia de conducción:

Portar el documento de identidad y estar inscrito y autenticado ante el RUNT

No tener multas de tránsito pendientes

Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores ubicado en Bogotá.

Para expedir la licencia por primera vez o realizar un cambio de categoría, se requiere el certificado de aptitud para conducir cargado en el RUNT.

Para un duplicado, el solicitante deberá asegurar que está autenticado en el RUNT, no tener multas pendientes y presentarse con el documento