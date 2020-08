Autoridades de tránsito controlaron la movilidad en Bogotá y sus alrededores en este puente festivo

Para poder mitigar los contagios por coronavirus, proteger la salud de los ciudadanos e incentivar que entre todos nos cuidemos quedándonos en casa, las autoridades departamentales y distritales han implementado el ‘Plan Candado’, controlando la movilización de las personas al interior de Bogotá y en los municipios cercanos.

Este Plan de acción consiste en la implementación de 132 puestos de control fijos, 5 móviles y más de 500 unidades, dedicados en los puentes festivos a vigilar y controlar las entradas y salidas de vehículos de la ciudad tanto en corredores principales como en vías secundarias en el departamento de Cundinamarca.

En un trabajo de equipo articulado con las autoridades de Cundinamarca y cumpliendo con el propósito del Plan de Desarrollo Distrital de construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, entre el 20 de marzo y el 17 de agosto de 2020, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito de Bogotá han impuesto 25.548 comparendos y 5.642 vehículos han sido inmovilizados por infringir el aislamiento obligatorio en Bogotá.

En este fin de semana de puente festivo (desde el jueves 13 de agosto y el lunes festivo 17 de agosto) se impusieron 341 infracciones a motociclistas con 209 inmovilizados; 741 comparendos realizados a conductores de vehículos con 62 inmovilizados. Para un total de 1.082 comparendos y 271 inmovilizaciones por infringir la cuarentena en Bogotá.

Las infracciones más sancionadas durante este pasado puente festivo fueron: no portar la licencia de conducción, conducir motocicleta sin cumplir con las normas de tránsito, no tener en óptimas condiciones el vehículo y no portar los seguros obligatorios que exige la ley.

Las autoridades de tránsito tienen tres puntos de intervención fijos para realizar estos controles en las entradas y salidas de Bogotá dentro del ‘Plan Candado’:

– Autopista Norte con calle 244

– Carrera 7 con calle 163

– Calle 80 con carrera 120 (Puente de Guadua)

En Bogotá, se han instalado controles diurnos y nocturnos con dispositivos móviles y unidades de tránsito en lugares estratégicos para evitar la evasión del aislamiento obligatorio como, por ejemplo, en la autopista sur, autopista norte, avenida Boyacá, avenida Suba, carrera 30, La Calera, Peaje de Patios, Calle 80, calle 13, Vía al Llano, sector de Yomasa, Bosa, entre otros.

Volúmenes vehiculares

Para el Puente de Reyes (del 3 al 6 de enero de 2020) se movilizaron 195.092 vehículos por la avenida calle 13. Para este puente festivo del 17 de agosto circularon 43% menos vehículos, es decir, 110.654.

Así mismo, por la autopista sur (sentido norte-sur) se movilizaron en un día típico (del 28 de febrero al 2 de marzo) 165.707 vehículos. Mientras que, el pasado puente festivo del 17 de agosto circularon 10% menos vehículos, es decir, 148.691.

La velocidad de los corredores viales de entrada en general aumentó en un 5,6% con respecto al lunes del Puente de Reyes (6 de enero). Las vías que presentaron mayor aumento en la velocidad promedio fueron la carrera 7 (sentido norte-sur) y la avenida Boyacá (sentido sur-norte).

Controles para protegernos del coronavirus

El objetivo primordial de este plan para los puentes festivos es concientizar a los ciudadanos de mantenerse en casa y proteger su vida y la de sus familiares. Es importante destacar que estos controles son esenciales para evitar la propagación del Coronavirus, limitar los riesgos que se presenten y desacelerar el avance de la pandemia.

Aunque la mayoría de los ciudadanos en la capital acatan las medias de aislamiento obligatorio y cumplen con las normas de tránsito, es necesario recordar que solo en casos excepcionales y con la documentación que así lo compruebe, las personas pueden movilizarse por Bogotá. Exaltamos el buen comportamiento de la mayoría de estos ciudadanos que cumplen con las normas y son conscientes que la vida está primero.