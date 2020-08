Rafael Correa confirma que será candidato a la vicepresidencia de Ecuador

El exmandatario Rafael Correa, quien está en Bélgica y enfrenta varios procesos judiciales con órdenes de prisión, anunció que será candidato a la vicepresidencia de Ecuador en las elecciones de febrero de 2021 por una coalición de izquierda.

«Acepto con alegría esta nueva responsabilidad, que no la he buscado, ni siquiera la he deseado», expresó Correa tras ser presentado como candidato por el frente Unión por la Esperanza (UNES) en una transmisión por Facebook.

Ya este lunes, excolaboradores y políticos afines habían adelantado que Correa sería la fórmula de Andrés Arauz, uno de sus exministros que aspirará a la presidencia.

«El binomio de la Revolución Ciudadana para las elecciones presidenciales del 2021 en Ecuador tendrá a Andrés Arauz como Presidente y Rafael Correa como Vicepresidente», dijo el brasileño Amauri Chamorro, exasesor de comunicaciones del gobierno de Correa, a través de su cuenta de Twitter.

Arauz, de 35 años, con estudios universitarios en Estados Unidos y México y que ocupó varios cargos en la administración de Correa como el de ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, no se ha pronunciado al respecto.

Correa, también economista, de 57 años y elegido en tres ocasiones, tiene prohibido presentarse a las presidenciales debido a que la Constitución impide la reelección más de una vez tras ser reformada por iniciativa de su sucesor y exaliado, Lenín Moreno.

Ambos sostienen una dura pugna y Correa prefirió alejarse del movimiento socialista Alianza País (AP), en el poder desde 2007, y promover la agrupación Revolución Ciudadana, como denominada a su gobierno, que no ha sido reconocida por el Consejo Electoral.

La suprema Corte Nacional de Justicia ecuatoriana confirmó hace un mes para el exmandatario y varios de sus excolaboradores la condena a ocho años de cárcel por cohecho, en un proceso en el que fue juzgado en ausencia y que está en la última fase de casación, por lo que la sentencia aún no está ejecutoriada.