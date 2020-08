Transporte público especial anuncia desobediencia civil con el pago de la tasa de vigilancia

Empresarios del Transporte Público Especial del país hacen un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que los exima, por este año, del pago de la contribución especial de vigilancia a la que están sometidos, pues a raíz de la parálisis que experimenta el sector hace 5 meses como consecuencia de la pandemia, ninguna de las empresas tiene la forma de responder con esta obligación.

“Más de 113 mil vehículos de transporte escolar, de turismo y empresarial se encuentran parados desde marzo, la realidad del sector es verdaderamente preocupante, estamos prácticamente en quiebra y en total incapacidad de responder con la tasa de vigilancia, por la que una empresa paga entre 4 y 20 millones de pesos. Estamos considerando la posibilidad de declarar la desobediencia civil frente a este pago”, manifestó Lida Chacón Orjuela, gerente de Lidertur y vocera de ASONALTET (Asociación Nacional de Transporte Especial y Turismo) y otras empresas del sector.

Esta contribución normalmente se realiza entre agosto y septiembre, y corresponde al 0.1683% de los ingresos brutos percibidos en la vigencia del año anterior. Y aunque la Superintendencia emitió la resolución 6257 de 2020, a través de la cual concedió la posibilidad de hacer dicho pago entre el 1 y el 31 de diciembre de 2020, las empresas no tienen cómo responder.

“Las empresas no han facturado, tenemos los carros guardados desde marzo. El sector de transporte escolar, por ejemplo, no ve opciones de prender vehículos en lo que queda del año. Los recursos que teníamos los usamos para mantener las nóminas los primeros meses de parálisis, pero la situación ya es insostenible, hemos tenido que terminar muchos contratos. La Superintendencia de Transporte ya manifestó que no está en su cabeza quitar esa tasa de contribución, no tenemos forma de pagarla y por eso le solicitamos al Gobierno Nacional y a las comisiones sextas de Senado y Cámara que nos ayude, antes de recurrir a vías de hecho”, manifestó Chacón Orjuela.

La vocera del gremio del Transporte Público Especial señaló que los alivios que han recibido son prácticamente nulos. Recordó que en varias ocasiones le han solicitado ayuda al Ministerio de Transporte para acceder a una línea de crédito directa con Bancoldex, pero no ha sido posible. Dijo también que han pedido ayuda para que los bancos les congelen por 120 días el pago de créditos previamente adquiridos, pero tampoco han recibido respuesta y las entidades bancarias les siguen cobrando intereses como en época productiva. A eso se suma que muchos no han podido acceder al subsidio a la nómina, por lo que van hacia la quiebra inminente.

A la fecha, el sector del Transporte Público Especial en el país presenta pérdidas que superan los 3 billones de pesos.