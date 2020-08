Adjudican contrato para construcción de megaparque solar en el Meta

Loterias

Loterías y chances del 18 de agosto en el territorio colombiano:

Cundinamarca 7888 – Serie 156

Tolima 5932 – Serie 118

Cruz Roja 4504 – Serie 068

Huila 5625 – Serie 091

DORADO

Mañana 6797 – Tarde 7450

CULONA

Día 3416 – Noche 4016

ASTRO SOL

4394 – Signo Leo

ASTRO LUNA

4423 – Signo Virgo

PIJAO

8598

PAISISTA

Día 3925 – Noche 9124

CHONTICO

Día 3065 – Noche 6097

CAFETERITO

Tarde 6840 – Noche 5285

SINUANO

Día 2931 – Noche 7936

CASH THREE:

Día 478 – Noche 383

PLAY FOUR:

Día 7794 – Noche 2699

WIN FOUR:

7317

EVENING:

8753

SAMAN

Día 8643

CARIBEÑA

Día 7188 – Noche 9512

MOTILON

Tarde 9228 – Noche 2442

FANTÁSTICA

Día 6909 – Noche 2059

ANTIOQUEÑITA

Día 0586 – Tarde 3108