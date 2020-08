Aprueban proyecto de ley de Estatuto de Seguridad Vial

Un amplio análisis de la propuesta se adelantó por espacio de seis horas, con el fin de conocer los diversos puntos de vista y nutrir el proyecto para presentarlo a próximo debate en plenaria para su aprobación.

El ponente y autor, senador Roy Barreras (Partido de la U) expuso los argumentos que se encuentran plasmados en el contenido del proyecto, donde participaron también la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, quienes hicieron sus aportes y respaldaron la propuesta que calificaron de vital para contribuir a la seguridad de las vías del país.

Exposición de motivos

El autor expuso los motivos por los cuales es necesario aprobar y poner en vigencia el proyecto que se resume en los siguientes puntos.

Protección de los Derechos fundamentales a la Vida, la Integridad Personal y la Salud.

Vehículos seguros, vías seguras, velocidades adaptadas y normas seguras.

Según se dijo durante el debate, cada año mueren siete mil colombianos en las vías del país, es como si cada año cayeran 13 Airbus A-380, con 544 pasajeros cada uno.

En la última década, los accidentes viales son la segunda causa de muerte violenta por lesión de causa externa y es la segunda causa de muerte de los niños entre los 5 y los 14 años.

Las muertes y traumatismos en siniestros viales es un problema de equidad social que ahonda las trampas de pobreza.

Se señala igualmente que según las estadísticas recogidas de Medina Legal en materia de accidentes de tránsito, 6.826 personas perdieron la vida el año anterior que representan que el 75% tuvieron como causa el exceso de velocidad.

Contenido de la iniciativa

El documento en estudio plantea una serie de objetivos con los cuales se busca la protección y preservación de la población en las vías del país como las sanciones y normatividad de los vehículos de transporte privado y público, licencias de conducción y señalizaciones entre otros.

Argumenta también que el objeto es la protección de los derechos a la vida, la integridad personal y la salud, la circulación segura en las vías, calidad de la red vial, seguridad vehicular y seguridad de las emisiones contaminantes.

En relación con la reglamentación sobre vehículos e infraestructura vial, señala la necesidad de una norma sobre vehículos bajo la reglamentación WP29, diseño vial para la prevención y disuasión de comportamientos de riesgo y proyectos de infraestructura y diseño vial.

En cuanto a las reformas en el Código de Tránsito se propone la licencia para transporte público a partir de los 21 años, identificación de conductor novato, límites de velocidad en vías urbanas de 50 KM/h, en zonas escolares de 30 KM/h, vías nacionales 90 KM/h, mientras para las bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos uso obligatorio del casco de seguridad en estado integro homologado.

En materia a las adiciones al Código Penal se propone una adición de los tipos penales para la protección del bien jurídico de la Seguridad Pública, conducción sin licencia, conducción con la licencia suspendida, conducción en estado de embriaguez y conducción superando los límites de velocidad.

Responsable de las multas de tránsito, como regla general, es el propietario, pero puede suministrar la información que identifique al responsable de la infracción, mientras en relación con el registro de lesiones corporales en las vías nacionales se adelantará un registro de tramos y vías que presenten siniestros con resultados de lesiones corporales y se establecerá un registro anual consolidado de vehículos involucrados en siniestros de tránsito.

Es de señalar que en el proyecto se contemplará también la exoneración de pago de peajes a las motos, en todo el territorio nacional.

Por su parte, el senador ponente y autor dijo: “El exceso de velocidad, embriaguez y desatención de las normas como señales de tránsito, son las tres causas más frecuentes de los accidentes de tránsito en Colombia y se suma también los vehículos inseguros”.

Opinan senadores

“La mortalidad en las ciudades es más y preocupante con los peatones ya que la ciudad está diseñada para los carros. Los ciclistas también aumentan en las ciudades por falta de espacios, pero también por falta de educación de conductores”, dijo el senador Gustavo Petro (Colombia Humana), agregando que incentivar a que los ciudadanos tomen transporte público de calidad, evitaría que sigan aumentando uso de motos y ciclas bajando accidentalidad. “El Estado debería subsidiar el transporte para evitar uso de esos elementos donde se registran tantos accidentes».

El congresista Roosevelt Rodríguez, del Partido de la U, manifestó que se debe introducir un énfasis en la educación vial que sea desde temprana edad y en especial a quienes realizan los cursos de conducción de automotores.

“Es complejo y se debe analizar para ajustarlo adecuadamente, porque es para proteger la vida y el Estatuto de Seguridad Vial se debe catalogar como una Ley Ordinaria para que surta efecto dada la importancia que es para la protección de los colombianos. La difícil situación económica ha originado que el ingreso para muchas familias de desempleados, se convierten en moto taxistas y esta actividad sin regular está creciendo de manera desbordada y ese sector de la población de escasos recursos se ha convertido en victima constantes Se debe analizar y justar el texto del proyecto del Estatuto de Seguridad Vial», opinó el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador.

“Es el derecho a la vida un buen planteamiento. Las motos y los pases, el examen lo debe hacer el Estado y no cualquier academia que no genera confianza. El reglamento debe estar a cargo de la comisión y no es confiable que esté a cargo de las academias. Dijo el congresista Armando Benedetti (Partido de la U) y agregó que en otros países exigen un examen muy seguro y serio, en Colombia no existe. El Gobierno debe reglamentarlo. El poder y responsabilidad de seguridad vial se le debería a entregar a la agencia de seguridad vial, que tiene ahora la responsabilidad”.

La iniciativa del Estatuto de Seguridad Vial contempla drásticas sanciones y en especial de tipo penal y económico y se recomienda analizarlo para ajustarlo, pero es importante que se establezcan otros aspectos para propiciar la seguridad en las vías», senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático).

Las sanciones de tipo carcelario solo se deberían aplicar para los conductores en estado de ebriedad y las demás contravenciones de carácter económico. También reglamentar las señales de tránsito que sean adecuadas y no trampas para que sean multados los conductores, recomendó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Finalmente señaló el senador Barreras, autor del proyecto: “Es un pacto de la vida por la vía y vamos a impulsar con una ponencia colectiva con todos los partidos y antes de llevarla al segundo debate, vamos a realizar un foro para escuchar a los sectores involucrados y así nutrir y aportar para que sea muy concreto y cumpla su misión de salvar vidas».

Habla el Gobierno

Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dijo que el aporte de esta iniciativa busca el mismo objetivo de la seguridad de los colombianos en movilidad y el caso de las licencias de conducción es vital la formulación de evaluaciones para garantizar idoneidad de los conductores, además de las propuestas en materia de certificar la seguridad de los vehículos como de los repuestos y elementos de seguridad de los automotores como de las motos.

La viceministra de Transporte, Carmen Valderrama, opinó que la iniciativa se complementa a los diseños que he venido estudiando y poniendo en práctica en materia de seguridad vial en todas las carreteras del país y el proyecto de ley propuesto por la Comisión Primera es una iniciativa que contribuirá a enriquecer las iniciativas que en esa materia viene desarrollando la cartera ministerial y sería de gran utilidad para complementar con las campañas que se vienen realizando para la reducción de la accidentalidad en las carreteras y vías del país.

Luego de cerca de seis horas de debate con 15 votos a favor y ninguno en contra, se aprobó el informe de ponencia del proyecto de ley sobre el Estatuto de Seguridad Vial y se ordenó la conformación de una comisión para que estudie si se trata de una ley estatutaria u orgánica, lo que se conocerá el próximo martes para que prosiga su gestión legislativa para llevar a debate en Plenaria.

La presidenta de la Comisión, Paloma Valencia, anunció al finalizar la sesión que se convoca para el próximo lunes, a las 10:00 a.m., a una audiencia pública sobre víctimas, mientras el martes se conocerá el informe de la subcomisión nombrada para determinar si el proyecto de ley debatido es una ley orgánica o estatutaria y así proseguir su estudio, ya que cuenta con el respaldo de los senadores.