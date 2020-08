Covid-19 en Colombia registra una pequeña tendencia a la baja, pero no hay que bajar la guardia

–El Presidente Iván Duque y el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, destacaron este martes los cambios registrados en las últimas semanas en Cali, Medellín, Bogotá y otras ciudades del país, donde se ha venido presentando una presión fuerte en la tendencia de casos por Covid-19.

“Sabemos que en tres de las grandes ciudades del país hemos tenido semanas de mucha intensidad, de mucha presión, en términos de casos y muertes, pero también vemos cambios de tendencia que no nos pueden llevar a bajar la guardia ni, mucho menos a que nosotros sintamos que todo pasó. Pero si vemos un comportamiento que nos permite tener luces positivas”, afirmó el presidente Duque.

A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez aseguró que “la epidemia ya está pasando por una etapa de afectación de un número importante de territorios que ha abarcado parte del territorio nacional. Pero que, aun en la curva de Colombia, se observa una tendencia de un número alto de casos pero que ya vemos una tendencia a la estabilidad, incluso una pequeña tendencia a la baja, que estaremos monitoreando las próximas tres semanas con el fin de ver si se consolida”, agregó el titular de la cartera de Salud.

Ruiz expresó que en la capital del país “se presenta una tendencia a la estabilidad en el número de casos, incluso tendencia a la reducción”.

En conclusión, afirmó el Ministro Ruiz, “todo esto indica la progresión que ha tenido la epidemia en Colombia y cómo vamos a hacer este seguimiento y monitoreo, que, ya con información precisa, podemos hacer ciudad por ciudad para establecer cómo estamos en la progresión de la epidemia”.

En el programa Prevención y Acción de la Presidencia de la República, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, se refirió a diferentes dudas de la ciudadanía en torno a la pandemia por covid-19 y la situación del país.

Inicialmente habló de la evolución del virus en las diferentes ciudades, haciendo referencia a que «tuvimos un primer grupo de picos que afectaron a Leticia, Cartagena y Barranquilla y que en estos momentos vienen en descenso. En este momento tenemos las ciudades más grandes de Colombia como Bogotá, Medellín y Cali con alta afectación, y tendremos seguramente otras ciudades como Bucaramanga y las ciudades del Eje Cafetero con afectación futura», sostuvo Ruiz Gómez.

Además, en el tema de aeropuertos, el ministro manifestó que «Colombia es un país en el cual la conectividad aérea es esencial. Por eso es muy importante la posibilidad que se ha dado de apertura de aeropuertos y ya nuestro Comité Asesor aprobó la apertura al 12%, lo cual implica abrir desde Bogotá a 14 ciudades adicionales para facilitar la interconexión en un proceso controlado, con indicadores y gradualidad», dijo, agregando que según estudios, la probabilidad de contagio en aviones es muy baja comparada a otros tipos de transporte.

En cuanto a unidades de cuidado intensivo, el ministro de Salud explicó que hoy se cuenta con 9.843 camas en el país, de las cuales 6.843 están ocupadas. «Hemos entregado ventiladores por todo el país en una distribución que cubrimos las ciudades con mayor afectación».

A la fecha se tienen 145 municipios que no tienen afectación covid-19, pero 977 ya con afectación en las diferentes etapas. «Eso nos indica que la epidemia ya está pasando por una etapa de afectación importante en los territorios, pero que podemos mostrar que aún en la curva de Colombia se observa una tendencia a la estabilidad, e incluso una pequeña a la baja que se estará monitoreando en las próximas semanas», señaló Ruiz Gómez.

En Bogotá, afirmó, hay una estabilidad en el número de casos, con el 16% de camas de UCI desocupadas. Mientras que en Medellín, también con tendencia a la estabilización después de un brote muy importante, se tiene una disponibilidad del 9%, «pero hoy hicimos el compromiso de enviar 100 ventiladores esta semana para ayudar a Medellín y Antioquia a soportar el requerimiento».

Por último, Cali tuvo un pico temprano y se ha mantenido a lo largo del mes «y ya muestra una tendencia a la reducción», aseveró Ruiz Gómez, agregando que cuenta con una ocupación del 85%.

Otro de los temas abordados en el programa fue el del diagnóstico y realización de pruebas. En este punto el ministro indicó que «la prueba inicial que se hace es la diagnóstica y nos dice si hay o no Covid-19. Una vez la sintomatología se ha reducido no tiene necesidad de hacerse una segunda prueba y la persona puede volver al trabajo», manifestó, haciendo la claridad en que la situación es diferente si la persona pasado los 14 días de aislamiento no tiene mejoría «y según el criterio del médico tratante debería hacerse una segunda prueba».

«Desde ahora lo más importante es el aislamiento frente a la sintomatología respiratoria. Primero aislarse y segundo aplicarse la prueba, no al revés. Basados en eso evitamos que se crezca el contagio y se afecte a la población», reiteró el jefe de la cartera de Salud.

Finalmente explicó que lo que muestran los estándares de las pruebas de PCR y la de antígenos es que no se hace positiva desde el primer día, puede salir al tercero o cuarto. «Muchas veces la persona tiene afectación, pero la prueba le sale negativa. Solamente desde el tercer día y hasta el día 11 la prueba puede salir positiva», señaló, destacando que si persisten los síntomas y a criterio del médico tratante se aplica una segunda prueba.

«Si es una persona joven y no tiene mayor afectación podría continuar su aislamiento para no tener contagio y eventualmente en algún caso podría pedir la segunda prueba para confirmar su positividad o negatividad», concluyó.