Encuentre el mejor sabor de Colombia en la Plaza Siete de Agosto

Los comerciantes de la Plaza Distrital de Mercado Siete de Agosto, administrada por el Instituto para la Economía Social – IPES -, han fortalecido sus acciones para evitar la propagación del Covid – 19.

Es así como los comerciantes de la Plaza Distrital Siete de Agosto, ubicada en la Calle 66 N°23-20, en la localidad de Barrios Unidos, invitan a todos los ciudadanos a realizar su mercado con tranquilidad en este espacio Distrital.

Con el objetivo de minimizar el flujo vehicular y restringir el ingreso de vendedores informales a las calles cercanas de esta Plaza de Mercado, la alcaldía local de Barrios Unidos instaló vallas en los alrededores para evitar aglomeraciones que den como resultado la propagación del virus.

“Independientemente de las vallas a los alrededores de la Plaza, queremos invitarlos a que vengan y disfruten de todo lo que tenemos en este mercado. Aquí encontrarán la mejor calidad en pescados de mar y de río. Nosotros cumplimos con todos los protocolos para atenderlos con mucho amor y cariño», expresó Jennifer Duarte, comerciante.

A diario este mercado Distrital realiza en promedio 420 domicilios gracias a la estrategia del IPES ‘De la Plaza a tu casa’, que tiene como objetivo que los comerciantes lleven lo que el ciudadanos necesita hasta la puerta de su hogar.

“Es así como estamos invitando a los ciudadanos a que no salgan de casa y además apoyen los productos que vienen directamente del campo colombiano. Por eso obtenga sus alimentos en la Plaza Distrital Siete de Agosto, tenga la seguridad que los comerciantes son conscientes de cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del Coronavirus y por eso entre ellos mismos se exigen el cumplimiento de éstos”, comentó Librado Asprilla, director general del IPES.

«Nosotros estamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. En la entrada del mercado se toma la temperatura, se hace limpieza de manos y cada negocio maneja muchas más acciones como la desinfección de los módulos y la marcación para el distanciamiento social. Por eso invitamos a que visiten esta plaza que es muy segura. Los esperamos a todos”, comentó Mery Bolívar, comerciante de este mercado Distrital.

La Plaza Distrital de Mercado Siete de Agosto tiene el siguiente horario:

-Domingo, lunes y martes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

-Miércoles, viernes y sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

-Jueves de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. para realizar jornada de limpieza y desinfección

-Los jueves cada 15 días la Plaza tiene un cierra total para desinfectar el exterior e interior de estos espacios.