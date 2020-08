Fans se preguntan porqué desapareció el Instagram de Maluma

La cuenta oficial de Instagram del reguetonero colombiano ha desaparecido sin ninguna explicación. Algunas versiones apuntan a que la cuenta fue cerrada luego de que el ‘Pretty Boy’ viera al futbolista Neymar, actual pareja de la ex de Maluma, cantando su éxito ‘Hawái’.

En las redes apareció un vídeo donde el futbolista junto a otros jugadores del París Saint-Germain celebran y cantan el éxito Hawái de Maluma. Casualmente, tras estas imágenes viralizadas, la cuenta del reguetonero colombiano fue cerrada sin explicación alguna.

Sigue la fiesta del PSG, esta vez en la mesa… ¡y con Maluma de fondo! pic.twitter.com/BgcY8uRE1C — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2020

Los miles de seguidores de Maluma se preguntan dónde está el cantante y por qué cerró su cuenta, incluso algunos de ellos deducen que el ‘Pretty Boy’ no soportó ver a Neymar, actual pareja de su ex, cantando Hawái porque según ellos esta canción está dedicada a su ex, la modelo Natalia Barulich.

La letra de Hawái cuenta la historia de un hombre abandonado por su pareja que este sufre al ver las fotos de su ex con otro en Instagram. De manera instantánea, los fans vincularon la letra con la vida real de Maluma.

Hace unos días, el cantante colombiano fue visto en Miami besando y acariciando a una joven rubia. No obstante, los internautas insisten en que el motivo detrás del cierre de la cuenta de Maluma se debe a su exnovia y Neymar.

Aquí podemos ver a Maluma en Miami súper angustiado con lo de Neymar y Natalia, mientras factura dólares de lo lindo con Hawái y se alista para lanzar su Álbum #PapiJuancho. pic.twitter.com/jQOkao0oMK — Agudelo (@AgudeloAzul) August 19, 2020

?Por el momento, las cuentas oficiales de Maluma en Twitter y Facebook siguen activas, aunque la última vez que realizó una publicación en ellas fue el pasado 15 de agosto.