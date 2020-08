Fernando Gaviria celebró su cumpleaños con victoria en el Tour del Limousin

El colombiano Fernando Gaviria, del equipo UAE Emirates, demostró ser el más fuerte al esprint entre un pequeño grupo de corredores escapados, para adjudicarse la segunda etapa del Tour del Limousin, este miércoles, con 173,9 kilómetros de recorrido y final en el Grand Etang de Saint-Estèphe.

El antioqueño, que justamente está cumpliendo 26 años, salió del lote a pocos metros de la línea de meta y con un espectacular paso se impuso sobre el suizo Joel Sutter y el francés Kevin Ledanois.

Suter (Bingoal-Wallonie Bruxelles), segundo en la etapa, se enfundó el maillot amarillo de líder de la prueba.

Nothing like a victory as a Birthday present?! Congrats and Happy Birthday, @FndoGaviria ! #TDLNA2020 #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/cCCBSoxfLN

