Reforma a la ley de regalías busca aumento de recursos para el medio ambiente y participación histórica de grupos étnicos

El representante José Caicedo del Partido de la U, quien es ponente coordinador del Proyecto de Ley, afirma que la iniciativa presentada por el Gobierno, permite encontrar una distribución equitativa entre los municipios productores y garantiza por primera vez, la participación de las étnicas en la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. Adicionalmente se eliminarán los OCADS y entidades intermediarias, para que los recursos lleguen directamente a los municipios.

• El 1% de toda la distribución del sistema estará destinado a proyectos que busquen la protección del medio ambiente, así como la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación.

? Dentro de principales cambios que contempla el Proyecto de Ley, está duplicar la asignación para los territorios productores, pasando de un 11% a un 25%.

? El Congreso tiene plazo hasta el 30 de agosto para discutir y aprobar el Proyecto de Ley, de lo contrario, el Gobierno Nacional lo expedirá por decreto presidencial.

? El Proyecto de Ley suprime la multiplicidad de órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y mantener solamente dos, el de paz y el de Inversión regional.

El Proyecto de Ley, que fue presentado ante el Congreso el pasado 5 de agosto, busca determinar la correcta distribución, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables. Así mismo, precisa las condiciones de participación de sus beneficiarios.

De acuerdo con el Representante, el reto en esta iniciativa está en lograr que los recursos lleguen de manera equitativa hasta los municipios productores en donde se explota petróleo, gas natural, carbón, entre otros, así como al resto de municipios que también necesitan de estos recursos para el desarrollo de proyectos de alto impacto regional. Cabe resaltar que la reforma al sistema no obstruye el desarrollo de proyectos que están en ejecución o prontos a ejecutarse.

Por otro lado, el representante Caicedo señala que, en el marco de la emergenia sanitaria causada por el Covid-19, el Gobierno dispuso mediante el Decreto – ley 444 de 2020 un préstamo por $12.1 billones provenientes del FAE y $2.7 billones del FONPET del SGR para financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), sin contar para ello con el asentimiento y mucho menos con el consentimiento de las regiones que son las titulares de dichos recursos. Según el Representante, este proyecto de ley es la oportunidad para que se establezca, de manera diáfana y perentoria, un plazo límite para el reintegro de los mismos.

El Representante celebra, como medida para fomentar la transparencia y evitar hechos de corrupción, que el Proyecto de Ley contemple la participación de la Contraloría General de la Nación en la vigilancia de la ejecución de los recursos y las regalías que se asignan a los municipios, ya que inexplicablemente estaba al margen del mismo, siendo esa su competencia misional.

El medio ambiente uno de los más beneficiados

Los conceptos de distribución ahora están favoreciendo al medio ambiente, pues antes de este proyecto no había un porcentaje de recursos destinados a su preservación. “Dentro de la distribución de regalías se contempla que el 1 por ciento se destine para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha contra la deforestación, este concepto se denominará “Asignación Ambiental”, aseguró el Representante José Caicedo, del partido La U.

Distribución de los recursos

• 15% para la Asignación Inversión Local con criterios de necesidades básicas insatisfechas y población. De los cuales mínimo dos puntos porcentuales se destinarán a proyectos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible.

• 1% Para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación, que se denominará “Asignación Ambiental”.

• 10% Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación mínimo 2 puntos porcentuales se destinarán a investigación o inversión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible.

De acuerdo con el Representante, el reto en esta iniciativa está en lograr que los recursos lleguen de manera equitativa a los municipios productores de recursos naturales no renovables, así como al resto de municipios que también necesitan de estos recursos para el desarrollo de proyectos de alto impacto regional. Cabe resaltar que la reforma al sistema no obstruye el desarrollo de proyectos que están en ejecución o prontos a ejecutarse.

De igual manera, el Representante considera que, aunque se duplique la asignación de regalías a los municipios productores, es importante hacer extensiva a las regiones productoras y portuarias la norma vigente de Obras por Impuestos por parte de las empresas que operen en sus territorios, toda vez que hoy en día sólo está reservada para las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y cobijadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).