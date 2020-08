Capturan embarcación con cajetillas de cigarrillos de contrabando en el Golfo de Urabá

Loterias

Loterías y chances del 19 de agosto en el territorio colombiano:

Baloto 02 07 14 25 31 10

Revancha 01 04 10 14 25 14

Meta 3663 – Serie 064

Manizales 7277 – Serie 143

Valle 6742 – Serie 207

DORADO

Mañana 2113 – Tarde 5657

CULONA

Día 4192 – Noche 7589

ASTRO SOL

4951 – Signo Leo

ASTRO LUNA

4237 – Signo Sagitario

PIJAO

1992

PAISISTA

Día 3202 – Noche 3446

CHONTICO

Día 2440 – Noche 2819

CAFETERITO

Tarde 7631 – Noche 1021

SINUANO

Día 4290 – Noche 0135

CASH THREE:

Día 434 – Noche 649

PLAY FOUR:

Día 6100 – Noche 5051

WIN FOUR:

4730

EVENING:

1358

SAMAN

Día 8529

CARIBEÑA

Día 7353 – Noche 3796

MOTILON

Tarde 5118 – Noche 5175

FANTÁSTICA

Día 8859 – Noche 6713

ANTIOQUEÑITA

Día 1044 – Tarde 6428