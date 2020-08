Debate a Ministra de Educación por la no atención a los colegios privados en la pandemia

Fuertes críticas se ventilaron en el desarrollo de la sesión convocada por el senador Jorge Guevara (Partido Alianza Verde) para dar a conocer y reclamar a la ministra de Educación Nacional, Victoria Angulo, la falta de atención para los colegios y jardines infantiles privados.

La titular de la cartera en su intervención expuso los beneficios que el Gobierno Nacional viene otorgando a los establecimientos educativos pero del sector oficial, lo que produjo una reacción de los invitados del sector privado, quienes a través de sus voceros solicitaron precisiones y claridad para conocer su gestión para ese sector.

“El sector educativo privado se encuentra en crisis y cerca de 2 millones 500 mil escolares se ven perjudicados ante la falta de un apoyo del Ministerio, el cual ha tenido el apoyo pero para el sector oficial, mientras en el privado cerca de 700 colegios se encuentran a punto de cerrar y cesar actividades por la crisis económica y se suma a la deserción por falta de recursos de los padres de familia para el pago de las matrículas”, señaló el senador Guevara al iniciar el debate.

Por su parte, la titular de la cartera de Educación Nacional indicó: “Nuestro objetivo es que los niños sigan estudiando y las pensiones tienen créditos condonables para estratos 1,2 y 3 y un plan de medidas con créditos del ICETEX”.

La funcionaria del Estado afirmó que se creó el Fondo Solidario para la Educación con líneas de crédito condonables para el pago de matrículas en colegios y jardines infantiles, así como para sostenimiento en instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano como para la financiación de las matrículas en instituciones de educación superior y aplicación de beneficios en un plan de alivios a través del ICETEX.

Agregó que de acuerdo con los lineamientos adelantados por el Gobierno Nacional para apoyar al sector privado, 4.399 establecimientos se inscribieron para solicitar ayudas económicas y subsidios de los cuales 3.727 fueron habilitados para tal fin y los que quedaron excluidos se debió a que no cumplieron requisitos para acceder a los programas de alivio económico.

En cuento a los créditos afirmó que a la fecha se han beneficiado 99.670 escolares con los créditos a través del ICETX para los estratos 1,2 y 3 y se han aumentado para cubrir las pensiones y ayudar para que los estudiantes continúen sus estudios y se han desembolsado a la fecha 974 mil millones de pesos para apoyar el pago de matrículas para la educación pública, donde los departamentos aportaron 58 mil 171 millones y las alcaldías 20 mil 111 millones de pesos, con lo que se garantiza que los menores sigan su capacitación.

Voceros se pronuncian

Los representantes de los padres de familia como de colegios y jardines infantiles reaccionaron cuestionando a la Ministra, a quien solicitaron mayor atención y solidaridad ante la crisis que vienen atravesando desde el primer mes de la pandemia.

“Solicitamos a la Ministra de Educación que en vista de la crisis económica que afrontan los colegios privados se amplié el plazo de las licencias de funcionamiento de los establecimientos educativos y permitir que sigan realizando sus actividades”, expuso Oscar Lozano, de la Asociación de estudiantes en discapacidad.

El representante de los padres de familia de los colegios privados, Carlos Ballesteros, solicitó que el Gobierno apoye al sector privado y establezca un diseño educativo hasta los próximos dos años y sea gratuita ante la crisis es mayor y no ha recibido ninguna ayuda. El Ministerio de Educación debe atender las necesidades de los establecimientos, ya que temen acogerse a créditos del ICETEX al asumir una deuda y los padres de familia no acceden ante los intereses y requisitos que se suma a que muchos han perdido el empleo y no tienen recursos para responder, se requiere subsidios y no créditos, 200 mil empleos se perderían en el sector educativo, reiteró el vocero de la Asociación de Colegios Privados.

A su vez, María Fernanda Fonseca, de la Asociación de Jardines Infantiles, afirmó que los padres de familia están retirando a sus hijos de los establecimientos ante la falta de garantías para acceder a créditos para brindar la educación de los niños. “Muchos han salido por falta de recursos y se suma a los arriendos de los locales, no hay subsidios del Gobierno para ese sector y estamos al punto de la quiebra», reiteró.

Senadores

“La crisis educativa es muy alta por la pandemia y no existen programas de bioseguridad, colectividad y de equipos para el regreso a las aulas educativas para el sector oficial y privado. Las universidades y colegios deben tener matricula Cero para los próximos dos semestres y evitar la deserción”, exigió la senadora Criselda Lobo (Farc).

Reglamentar la educación virtual es urgente para que puedan funcionar los colegios en época de pandemia así como flexibilizar la renovación de las licencias de funcionamiento y subsidios para los arriendos de los locales de los colegios privados, solicitó el congresista Jorge Guevara.

“El Gobierno ha hecho inmensos esfuerzos para beneficiar a los padres de familia y escolares de sectores más vulnerables y se han beneficiado con matrículas Cero para la educación primaria, secundaria y universitaria. Se están realizando otros esfuerzos para fortalecer la virtualidad y facilitar la capacitación de los niños y adolescentes», afirmó la legisladora Ruby Chagüi, del partido Centro Democrático, agregando que “el Gobierno está cumpliendo con inversiones importantes para el sector educativo con un amplio presupuesto y está beneficiando a todos, especialmente a los sectores vulnerables para garantizar su educación».

El senador José Serpa intervino y se refirió a los efectos negativos que viene produciendo la pandemia en los niños. «El 30% de la población de menores de edad sufren de estrés postraumático por el encierro y su salud mental es preocupante por el confinamiento».

Respuestas de la Ministra

El Gobierno viene adelantando un programa para redoblar esfuerzos para la conectividad con una tarifa menor para las familias y así garantizar la educación virtual para todos. 51 mil millones se han invertido en plan alivios para el sector privado, señaló la ministra María Victoria, agregando que se han destinado 1.35 billones de pesos para la Universidad Nacional para su funcionamiento y demás gastos de normal funcionamiento. Se han destinado otros para las sedes en el país y 74 mil millones para matrículas Cero para estudiantes de la población vulnerable», respondiendo a la congresista Criselda Lobo.

De otra parte dijo que 92 mil millones serán para protocolos de bioseguridad y mejoramiento de los colegios para el reingreso a las aulas escolares y así garantizar a los escolares que vuelvan a las aulas para normalizar la presencialidad y aportar para la salud mental de los menores y ya se vienen diseñando protocolos para la apertura gradual de los establecimientos educativos, tanto para el pre escolar como para primaria, secundaria y universitaria.

Se ha diseñado un regreso gradual y progresivo a la prespecialidad de los escolares con variables y se prevé que se realice en el mes de octubre para definir el regreso a las aulas con alternancia con virtualidad y protocolos de prevención desde sus casas y con la instalación y mejoramiento de redes.

Finalmente, la titular de la cartera educativa nacional se comprometió a responder a las inquietudes y adelantar mayor gestión atendiendo al sector privado y presentar un informe en próxima sesión de la Comisión Sexta.