Fans recuerdan con tristeza el paso de Lina Marulanda por «Betty la Fea»

Este es un #TBT del alma?? ? Ella nunca me abandona… siempre la siento a mi lado, en mis momentos complicados, ella aparece y me da fuerza, en los de soledad yo siento que me acompaña, en los de alegría ella es cómplice… en fin, Lina es mi ángel siempre??? ? Abriendo cajones, me encontré estas fotos de los buenos ratos que tuvimos trabajando?? 1. Mostrando panza (obvio ella fit al 100 siempre) ? 2. Payaseando y haciendo muecas en el set ? 3. Pasando bueno después de un duro día de trabajo en Cartagena o Cali, no me acuerdo bien, con nuestra directora y amiga @lucia_madrinan y el viejo @orregoricardo