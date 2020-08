Hay que ventilar el interior las viviendas para evitar enfermedades respiratorias

Debido a que hemos tenido que permanecer más tiempo en nuestras viviendas para evitar la propagación del COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social hace un llamado a la ciudadanía para mantenga la libre ventilación en los espacios de su casa.



«Uno de los aspectos que más hay que cuidar en los interiores de los espacios es la ventilación, por este motivo se hace necesario que toda la comunidad atienda la importancia de mantener ventilados interiores y lograr una recirculación de aire en las viviendas, espacios de trabajo, medios de transporte, entre otros y así evitar que se transmitan enfermedades respiratorias como el Coronavirus”, explicó Adriana Estrada, subdirectora de salud ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social.

Además, ten en cuenta que la contaminación del aire interior se relaciona con síntomas como: irritaciones de ojos, nariz y garganta, sensación de sequedad en la piel, ronquera, respiración dificultosa, eritemas, dolor de cabeza, náuseas, mareos y vértigos.

“Debido a la poca ventilación en las viviendas puede haber incidencia de infecciones respiratorias y resfriados, además de un aumento en las enfermedades no trasmisibles como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, entre otras”, dijo Estrada.

Adicional a esto, la entidad señaló que las empresas deben tener ventilación para garantizar el suministro de aire limpio y fresco, en forma permanente y en cantidad suficiente adecuada al uso del establecimiento, siguiendo los criterios de las reglamentaciones correspondientes. Además, define que todos los servicios sanitarios deben tener sistemas de ventilación adecuados.

«El tiempo de ventilación puede variar, pero se recomienda que diariamente sea de 10 a 20 minutos como mínimo y principalmente por las mañanas, sobre todo en los dormitorios», concluyó Estrada.

Sigue estas recomendaciones al momento de ventilar tu hogar

Ventila de forma natural abriendo las ventanas, así se consigue una corriente de aire cruzada que consigue pasar por toda el área del lugar.

Hazlo diariamente, preferiblemente después de que llueve y en horas con bajos niveles de contaminantes en el ambiente.

Sustituye productos que generen irritación a la nariz y a los ojos por productos equivalentes, pero no irritantes.

La mejor práctica es abrir ventanas y puertas ubicadas en lugares opuestos para que generen una corriente interior.

Ventila de forma mecánica o forzada en los baños sin ventana, ubicando extractores para secar las humedades generadas por la ducha.

Revisa que chimeneas y conductos no tengan grietas, taponamientos, oxido o conexiones sueltas.

No enciendas nunca carbón, gas, madera u otros combustibles dentro la casa y vehículos.

En los locales cerrados o en los lugares de trabajo y dependencias anexas, renueva el aire de manera uniforme.

Donde se opere con sustancias irritantes y nocivas y las dependencias que en el área de Salud y Seguridad en el Trabajo clasifique como nocivas, debes contar con sistemas de ventilación local exhaustivas.

Emplea métodos de control en los establecimientos de trabajo en donde se produzcan contaminantes ambientales como polvos, humos, gases, neblinas y vapores tóxicos y nocivos.

Al subirte a un medio de transporte público o privado, es importante mantener abiertas ventanas y salidas de emergencia superiores.