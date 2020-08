Detuvieron a policía que dejó ciego a un joven durante las protestas en Chile

Loterias

Loterías y chances del 20 de agosto en el territorio colombiano:

Bogotá 4503 – Serie 196

Quindío 9423 – Serie 056

DORADO

Mañana 4677 – Tarde 2906

CULONA

Día 2529 – Noche 6386

ASTRO SOL

4002 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

5965 – Signo Sagitario

PIJAO

2687

PAISISTA

Día 4290 – Noche 6921

CHONTICO

Día 8678 – Noche 2835

CAFETERITO

Tarde 8753 – Noche 4857

SINUANO

Día 8547 – Noche 6304

CASH THREE:

Día 184 – Noche 169

PLAY FOUR:

Día 2452 – Noche 0490

WIN FOUR:

7881

EVENING:

8868

SAMAN

Día 3521

CARIBEÑA

Día 0168 – Noche 5673

MOTILON

Tarde 9664 – Noche 3999

FANTÁSTICA

Día 1754 – Noche 0728

ANTIOQUEÑITA

Día 8642 – Tarde 4550