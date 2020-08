El sector de la Vigilancia y Seguridad Privada se reinventa para no despedir empleados en pandemia

Si bien es cierto la mayoría de los sectores de la economía del país se han visto perjudicados por la llegada de la pandemia del Coronavirus, estos a la vez se han reinventado para poder subsistir y no salir del mercado con diferentes estrategias y de acuerdo con su naturaleza se han volcado a la virtualidad y otros a la reducción de la planta de personal y los que no se acomodaron llegaron a los cierres definitivos como el del entretenimiento y los restaurantes, entre otros.

Los que han sobrevivido es porque a tiempo lograron diversificar la naturaleza de su función u objeto, otros han recibido los beneficios del Estado y un gran porcentaje sobreviven mientras progresivamente se reabren los sectores, pero están los que por su misión deben garantizar la seguridad en el sector privado y se mantienen para garantizar este derecho y servicio de quienes lo contratan.

En el marco del seminario “La Vigilancia como servicio público esencial en la contención el COVID-19” realizado por Las Empresas Colombianas de Seguridad Privada – ECOS, se hizo un reconocimiento al trabajo que ha venido ejerciendo el sector por cuenta de la emergencia económica y sanitaria que vive el país.

En ese sentido, ECOS, en cabeza de su presidente José Saavedra anunció el compromiso de la industria por mantener el empleo e impedir despidos masivos, destacando las estrategias implementadas por los empresarios como: la rotación, traslados de puntos de custodia, manejo de horarios, entre otros, evitando de esta manera la pérdida de aproximadamente 60 mil puestos de trabajo en el país.

Según el dirigente, este gremio ofrece empleo a 375 mil hombres y mujeres y que durante la emergencia ha puesto a disposición 18 mil supervisores, 12 mil operadores tecnológicos y 4 mil vigilantes con operadores caninos ejerciendo sus labores en todo el territorio nacional.

Saavedra también puso de presente los efectos negativos que viven por cuenta de la emergencia sanitaria, no solo por los pagos atrasados que pone en riesgo a las empresas del sector, sino también por la compra de elementos de bioseguridad, además, de los pagos que vienen asumiendo por cuenta de las incapacidades que no asumen las EPS, efectos que vienen generando altos costos en materia de operatividad.

“Ante las circunstancias que vivimos, participamos de forma activa y positiva en el manteniendo del empleo, apoyando de manera firme a las autoridades en materia de seguridad y en la salud pública para la contención del COVID-19”, advirtió el funcionario.

Por lo anterior, el gremio solicitó en el marco del evento al Gobierno Nacional apoyo a la industria incluyéndolos en el paquete de beneficios y auxilios que hoy gozan otros sectores como los 350 mil pesos para el pago de las nóminas señalado en el decreto 677 de 2020, también a un auxilio al cual no han podido tener acceso por no cumplir con el requisito en la disminución de 20% de los ingresos.

“Los gastos en que hemos incurrido por cuenta de las compras de los elementos de bioseguridad, es un gasto arrollador, incuantificable, donde esperamos que el Gobierno Nacional a través del Ministerio entre a corregir para que sean las ARL y EPS quienes nos ayuden apalear un poco estos gastos”, puntualizó Saavedra.

Finalmente, el sector pidió al Ministerio de Hacienda definir los recursos para cubrir lo dispuesto por la Corte Constitucional donde se declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 558 de 2020, con el que se redujeron los aportes pensionales de 16% a 3% durante dos meses.