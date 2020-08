Facebook evalúa detener avisos políticos tras elecciones en EEUU para detener desinformación

Facebook Inc está considerando detener la publicidad política después del día de las elecciones en Estados Unidos para frenar la desinformación postelectoral, dijo el viernes una fuente que ha tenido conversaciones con la compañía.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar en nombre de Facebook, dijo que la compañía ha hablado con expertos sobre posibles escenarios electorales, incluida la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, use la plataforma para disputar los resultados de los comicios.

El diario The New York Times informó el viernes, citando fuentes no identificadas, que el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y algunos ejecutivos de la compañía se reunieron a diario para dialogar sobre cómo minimizar las formas en que la plataforma podría usarse para disputar las elecciones y han discutido la opción de frenar los anuncios políticos luego del 3 de noviembre.

“Se informó anteriormente que estamos considerando una variedad de opciones de publicidad política durante el período de cierre de las elecciones”, dijo el portavoz de Facebook Andy Stone en un comunicado y se negó a brindar detalles. El año pasado, Twitter Inc prohibió los anuncios políticos, pero Facebook ha sostenido que no quiere reprimir el discurso político.