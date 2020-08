Liberarán en Florida, EE.UU, 750 millones de mosquitos modificados genéticamente para frenar el zika y el dengue

–El Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida (FKMCD) aprobó en las últimas horas el primer lanzamiento de mosquitos transgénicos en los Estados Unidos, dentro de una estrategia para frenar el zika, el dengue y otras enfermedades mortales transmitidas por insectos.

El organismo considera el proyecto de liberar 750 millones de mosquitos modificados genéticamente como una medida para controlar la reproducción del ‘Aedes aegypti’, la especie que propaga el dengue, el zika, la fiebre amarilla y otras infecciones mortales.

A pesar de la protesta pública y la disputa científica sobre los riesgos para la salud humana y el medio ambiente que plantea esta prueba de campo, la aprobación permite la liberación de 750 millones de mosquitos transgénicos durante un período de dos años en el condado de Monroe, Florida, que puede comenzar en 2021.

El mosquito macho genéticamente modificado, llamado OX5034, fue alterado con un gen especial, que controlaría la supervivencia de las hembras con las que se aparea. Así las hembras se morirían antes de crecer lo suficiente para picar y propagar enfermedades, ya que solo ellas se alimentan de sangre y son portadoras de infecciones, mientras que los machos se alimentan solo de néctares. Cuando los nuevos machos crecen, se aparean con más hembras, lo que reduciría la cantidad de ‘Aedes aegypti’.

Los mosquitos, elaborados por la empresa británica Oxitec, ya fueron probados anteriormente en Brasil. Y los estudios mostraron una disminución de hasta un 95 % de la población de los insectos gracias al programa.

Sin embargo, el proyecto fue criticado por algunos residentes de los Cayos de Florida y defensores del medio ambiente, que están preocupados por el posible impacto tanto en humanos, como en otras especies.

«La liberación de mosquitos modificados genéticamente pondrá innecesariamente a los floridanos, el medio ambiente y las especies en peligro de extinción en medio de una pandemia», dijo Dana Perls, directora del programa de alimentos y tecnología de Friends of the Earth. «Esta aprobación se trata de maximizar las ganancias de Oxitec, no de la urgente necesidad de abordar las enfermedades transmitidas por mosquitos».

«La Junta de Control de Mosquitos no está equipada para administrar este proceso. ¿Por qué no han adquirido la cantidad adecuada de seguro, así como bonos de desempeño y mantenimiento?», dijo Ed Russo, presidente de la Coalición Ambiental de los Cayos de Florida. «Sus respuestas evasivas y su falta de habilidades de gestión son una acusación de su falta de profesionalismo y arrogancia, que habla en voz alta de un proceso regulatorio no preparado».

Aunque el FKMDC se centra en reducir las enfermedades transmitidas por mosquitos, los científicos han expresado su gran preocupación por el hecho de que los mosquitos transgénicos podrían crear mosquitos silvestres híbridos que podrían empeorar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos y que podrían ser más resistentes a los insecticidas que los mosquitos silvestres originales.

Como lo destacó un panel público de expertos que habló sobre el tema, los mosquitos transgénicos podrían representar una amenaza significativa para los ecosistemas sensibles en los Cayos de Florida. Un estudio de campo reciente en Brasil realizado por investigadores del laboratorio Powell de la Universidad de Yale confirmó que los genes modificados por ingeniería del mosquito se habían extendido a poblaciones silvestres de mosquitos. Recientemente, un grupo de académicos de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign cuestionó el proceso de este experimento sobre preocupaciones científicas y éticas. (Con información de RT y Centger for Food Safety).