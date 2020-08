Ternados a Procurador sustentan sus candidaturas ante el Senado de la República

–En sesión plenaria virtual del Senado de la República, los abogados Margarita Cabello, Juan Carlos Cortés y Wilson Ruiz sustentaron sus respectivas candidaturas a reemplazar a Fernando Carrillo Florez en la Procuraduría Genewral de la Nación. La misma corporación procederá el próximo 27 de agosto a elegir a uno de ellos en el alto cargo.

La exministra de Justicia Margarita Cabello, ternada por parte del Presidente de la República, anunció que si llega a ser elegida no se convertirá en coleccionista de investigaciones y de sanciones.

“Es útil para el país y para el momento que estamos viviendo y atravesando mejorar la eficiencia y transparencia del ejercicio de la administración pública del Estado, eso es lo que necesita el ciudadano de a pie. Debemos abandonar la estrecha visión tradicional del organismo de control encasillado en la lucha contra la corrupción. Eso es un concepto anclado en el pasado, es un concepto negativo, poco propositivo, nada esperanzador y debemos llegar en cambio al compromiso con la eficiencia y con la transparencia. Un concepto positivo que se traduzca en resultados concretos”, explicó la candidata.

Anunció Cabello que tendrá tres líneas de acción en el Ministerio Público:

La primera es fortalecer la vigilancia para que el ejercicio de la función pública se ajuste a la Constitución y la ley, para que sea efectiva. “Solo vamos a sancionar con firmeza al funcionario público que vulnere la Ley o que ejerza de manera negligente sus responsabilidades”, expresó.

Segunda, vigorizar la función preventiva para advertir a tiempo las irregularidades, pero también para acompañar a los funcionarios, especialmente a aquellos del orden territorial, a fin de que optimicen el ejercicio de la función pública. “A nivel territorial hay casos de corrupción, no lo negamos, hay que combatirlos, pero hay que entender que muchas fallas se presentan hoy por desconocimiento de las normas”, dijo.

Tercera, reforzar el control de gestión “para no quedarnos en el análisis disciplinario. En ese sentido se requiere fortalecer el control de gestión para lograr un mejor diseño y construcción de políticas públicas”, precisó.

“Quiero aprovechar la oportunidad para decirles a las mujeres de este país, que la llegada de una mujer a la cabeza de la Procuraduría no es solo un honor, no es solo una dignidad, es una responsabilidad con ustedes, sus derechos, sus luchas, frustraciones y anhelos. Seré vocera y aliada en situaciones que he vivido como madre y abuela”, finalizó.

Por su parte, el candidato al Ministerio Público y exviceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés, ternado por el Consejo de Estado, dijo que su principal tarea será garantizar que se mantenga la independencia para conservar el equilibrio de poderes.

“Se necesita una Procuraduría social que enfrente la pandemia, la exclusión, la paz, la ética pública y sea capaz de lograr la unidad nacional”, afirmó.

Sobre la decisión de varios partidos políticos de anunciar su respaldo a Margarita Cabello manifestó: “Más allá de hablar de garantías es cierto que algunos partidos tomaron decisión antes de tener la posibilidad de dialogar con los aspirantes, que a menos de 48 de integrar la terna tomaron decisiones en este sentido. Yo conozco y respeto las reglas de la dinámica política, ni más faltaba, por eso considero que el Congreso de la República en este escenario, en lo que viene del proceso, hará uso de ese derecho insustituible de esa vocación de conciencia, de responsabilidad política, que a cada uno de los senadores corresponda para identificar las excelentes opciones y definir quién debe regir la Procuraduría General del futuro”.

Se comprometió en hacer una reforma a la justicia para que sea más dinámica y se pueda descongestionar y trabajar con los congresistas de forma estrecha para intervenir en las regiones de forma preventiva. “Ustedes conocen las regiones, podemos levantar las alertas para que en municipios de Colombia podamos enfrentar las dificultades”, destacó.

Finalmente, Wilson Ruiz, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura y quien fue ternado por la Corte Suprema de Justicia, anunció cinco retos para manejar la Procuraduría General de la Nación.

El primer reto es seguir en la lucha firme y constante contra la corrupción.

“Si bien la capacitación de instrucción con herramientas preventivas es esencial, en esta lucha en la edificación de políticas orientadas que regentan la función pública es indispensable. La facilidad para una denuncia oportuna desde cualquier lugar y de la mano de la investigación y sanción efectiva de situaciones de abuso de poder y desviación de recursos públicos son imprescindibles para la recuperación de la confianza ciudadana, del fortalecimiento a la institucionalidad”, dijo.

El segundo reto que anunció es la representación de la sociedad y la salvaguarda de sus derechos, especialmente de aquellos grupos que están afectados por la barrera de la exclusión social. “Las víctimas necesitan especial atención para tener una vida digna. Creo en el proceso de paz”, precisó el candidato.

El tercer reto es la defensa del ambiente, siempre en la búsqueda de un desarrollo sostenible. Destacó que el futuro de Colombia y el mundo dependen del manejo adecuado de los recursos naturales y la efectiva protección de los mismos.

“Desde la Procuraduría se priorizará en la defensa del medio ambiente, especialmente del pulmón del mundo, de la Amazonia y se recurrirá a todos los mecanismos legales a disposición para combatir los flagelos de la deforestación y minería ilegal de empresas criminales que destruyen personas y ecosistemas que son irrecuperables”, destacó.

El cuarto reto será en relación con el ejercicio de la acción disciplinaria con el nuevo Código Disciplinario. “Los cambios serán orientados por esta nueva Ley y la entidad será garante”, indicó.

El quinto reto es continuar la modernización de la Procuraduría, para que se ponga en práctica el proceso disciplinario digital. “Un trámite electrónico ayuda al acceso a los usuarios, se disminuyen costos y la tecnología es aliada de la transparencia”, finalizó.

Ternados a la Corte Constitucional

Los senadores también tuvieron la oportunidad de conocer y escuchar a los ternados por el Consejo de Estado: Natalia Ángel Cabo, Marino Tadeo Henao Ospina y Jorge Enrique Ibáñez Najar, para ser nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo del togado Luis Guillermo Guerrero Pérez.

La candidata Natalia Ángel Cabo aseguró que un buen juez constitucional ayuda a que los ciudadanos se apropien de la Constitución, escribe fallos cortos que pueden ser entendidos por todos. “Nada ganamos con fallos que pueden percibirse como ilegítimos, que pocos leen y que en pocas ocasiones no se implantan”, destacó.

El aspirante Marino Tadeo Henao Ospina dijo que si llega a ser elegido será moderado, porque las leyes le establecen límites a su competencia.

“Es necesario que la Corte ejerza sus funciones con la máxima moderación y con autorregulación. La Corte puede declarar inexequible una Ley, pero todas las leyes que fueron declaradas inexequibles obligan a todos, incluida la Corte Constitucional. Ella está sujeta a la Ley. Esto se olvida muchas veces”, recalcó.

El candidato Jorge Enrique Ibáñez Najar aseguró que la Corte Constitucional debe establecer un mecanismo que permita revisar más las decisiones de tutelas y garantizar su cumplimiento. La Corte solo revisa el punto cuarenta por ciento de tutelas, lo cual indica que el 90,60% de las decisiones que profieren los demás jueces no se revisan.

“Anhelo que magistrados, auxiliares y dependientes respeten la ética, transparencia, la rectitud y moralidad pública sin abusos de ninguna naturaleza. Cuando la toga se porta se respeta”, señaló. (Versión Prensa Senado).