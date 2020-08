Proyecto para aumentar medidas de seguridad en el SITP abre debate sobre emergencia climática

En sesión de la Comisión Primera de Plan se aprobó Proyecto de Acuerdo sobre medidas para aumentar la seguridad en el servicio SITP y abrió debate sobre emergencia climática en la ciudad.

En la sesión se abrió el debate de las proposiciones priorizadas por los partidos: Cambio Radical, Colombia Humana – UP, Polo Democrático Alternativo, Liberal y Alianza Verde, de los proyectos Priorizado No. 246 de 2020 “Por medio del cual se ordena la implementación de medidas de seguridad en el sistema integrado de transporte público (SITP)”, y el Proyecto Priorizado No. 256 de 2020 “Por medio del cual se declara la Emergencia Climática en Bogotá D.C., se establecen determinaciones para la adaptación, mitigación y resiliencia frente al cambio climático y se adoptan otras determinaciones”.

Durante la sesión, presidida por la HC Andrea Padilla, presidenta de la comisión, los ponentes del proyecto: Juan Baena (coordinador), Óscar Ramírez y Carolina Arbeláez (autora). Los voceros de las bancadas: Marco Acosta, Diego Laserna, Fabián Puentes, Gloria Díaz, Diana Diago y Carlos Carrillo, concejales no citantes: Diego Cancino aseguraron que se debe aumentar la seguridad en los buses.

Los ponentes rindieron ponencia positiva y señalaron que las causas de los siniestros viales en su mayoría son: exceso de velocidad, desatención a señales de tránsito y fallas mecánicas. Afirmaron que en el 2019 se presentaron 3.115 casos de lesiones por accidente de tránsito con víctimas entre 20-35 años. ?Señalaron que cada tres días una persona murió en la capital a causa de un siniestro vehicular, y que la accidentalidad amenaza de mayor manera a quienes se encuentran fuera del vehículo.

La autora del proyecto, concejala Carolina Arbeláez y el coautor Yefer Vega, ?aseguraron que el Acuerdo busca mejorar la percepción ciudadana sobre el servicio de transporte público y disminuir la accidentalidad de los vehículos de transporte públicos. Señalaron que el transporte público es el primer generador de muertes de ciclistas y el tercero en muertes de peatones.

Los cabildantes respaldaron el proyecto al argumentar que el objetivo es ?disminuir los accidentes en el sistema de transporte derivados de exceso de velocidad. Exaltaron que podría incluirse en el proyecto un punto con enlace de la analítica de datos y que se debe conocer la tecnología de los nuevos buses que adquiere el sistema. Aseguraron que el año pasado varios vehículos de transporte público se volcaron en la localidad de Ciudad Bolívar por exceso de velocidad, y señalaron que hay que agregar más datos de caracterización, finalmente afirmaron que se debe tener un sistema efectivo para controlar la velocidad de los buses.

Por parte de la Administración, ?Claudia Díaz, delegada de la Secretaría de Movilidad, afirmó que trabajan por disminuir las cifras en accidentes y muertes por siniestros viales. Alejandra Valderrama, delegada de Transmilenio, aseguró que apoyan la iniciativa y comparten la preocupación por la siniestralidad y exceso de velocidad, además afirmó que el proyecto es una estrategia integral que fortalece el control de las velocidades y las inspecciones de seguridad vial.

A continuación se realizó la votación por los miembros de la comisión, dando como resultado 14 votos a favor, el proyecto pasará a segundo debate en sesión plenaria.

En el marco de la sesión se inició la discusión y debate del segundo Proyecto Priorizado No. 256 de 2020 “Por medio del cual se declara la Emergencia Climática en Bogotá D.C. Los ponentes Manuel Sarmiento (coordinador) y Óscar Ramírez, presentaron ponencia positiva. ?Señalaron que la crisis climática es una realidad que se plasma en el aumento de la temperatura global desde 1.950, pérdida de masas glaciares y nevados además de la acidificación de los océanos. ?Aseguraron que la declaración de emergencia climática en el mundo tiene una carga simbólica de alcance ético y político, el cual ayuda a movilizar partes interesadas y a conocer la gravedad de la emergencia. Por otra parte, resaltaron algunos propósitos del proyecto:

• Reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas que conforman el Distrito Capital frente a los efectos derivados del mismo

• Fortalecer las capacidades orientadas a reducir las emisiones de gases efecto invernadero

• Profundizar la transición de los combustibles fósiles hacia energías renovables

• Aumentar la resiliencia y capacidad de adaptación ante los inminentes efectos de la crisis global en el Distrito Capital

• Avanzar hacia una gobernanza y justicia climática en clave social, regional, nacional y global

El debate continuará en la siguiente sesión con la intervención de los autores, voceros de bancadas, concejales no citantes y miembros de la Administración.